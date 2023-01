Im Vergleich zum Vorjahr habe der Radverkehr in der Stadt um neun Prozent zugenommen. Gegenüber den Vor-Corona-Werten von 2019 sei dies sogar ein Anstieg um 33 Prozent.

„Die Menschen in unserer Stadt merken: In Hamburg ändert sich was in Sachen Fuß- und Radverkehr”, sagte Tjarks. Die Zunahme des Radverkehrs auf Rekordniveau zeige, „dass der Bau der Fahrradstadt Hamburg auf eine für das Radfahren offene Bevölkerung trifft”.

2020 habe der Schwerpunkt des Radwegeausbaus auf der Verbesserung der Qualität gelegen. Mit einem besonders hohen Anteil geschützter Radwege habe man dabei einen wichtigen Schritt nach vorn gemacht. „Drei von fünf Radwegen, die wir 2022 neu gebaut oder saniert haben, sind baulich vom Kfz-Verkehr getrennt. Das bedeutet gleichzeitig mehr Sicherheit und Komfort für Radfahrende.”

Beim weiteren Ausbau sieht Tjarks noch Luft nach oben. „Mit den 53 Kilometern ist der Bau von Radwegen weiterhin auf einem hohen Niveau, das wir aber natürlich weiter steigern wollen.”