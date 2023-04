Die Welt ändert sich immer schneller und mit ihr der Bedarf an Gebäuden zum Wohnen, Lernen oder Arbeiten. Zugleich erfordern die aktuellen ökologischen Rahmenbedingungen ein massives Umdenken und Handeln hin zu mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz.



Der Spezialist für modulares Bauen Algeco bietet mit seinem Konzept Smart World nach eigener Aussage die Antwort auf die aktuell drängendsten Herausforderungen im Bausektor: die Errichtung komfortabler Bauten im Eiltempo – Gebäude, die sich immer wieder dem aktuellen Bedarf der Nutzerinnen anpassen und Ressourcen bestmöglich schonen. Kern des Geschäfts sind mobile Immobilien zum Wohnen, Lernen oder Arbeiten entweder zur Miete oder zum Kauf als eine interessante Alternative zur konventionellen Bauweise. Beispiele sind eine Kita, die später schnell und einfach zu Büros umgestaltet werden kann, oder ein Verwaltungsgebäude, das komplett mit dem Unternehmen an einen anderen Standort umziehen kann, oder Mikroapartments, die zu großen Wohnungen zusammengelegt werden können. Alle Objekte basieren auf den Prinzipien einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Sie ermöglicht Algeco, Module mehrfach zu verwenden, Materialien zu recyceln und so den Ressourcenverbrauch zu reduzieren.

Auf der BAU in München präsentiert Algeco seine Produktwelten samt beispielhafter Objekte vom 17. bis 22. April in Halle A2, Stand 218. Zu den Highlights am Messestand zählen laut Hersteller eindrucksvolle Präsentationen bereits realisierter Gebäude sowie eine spannende virtuelle Entdeckungsreise auf dem Net-Zero-Pfad.