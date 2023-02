Der variable Anschlagpunkt zur Klemmbefestigung auf handwerklich hergestellten Doppelstehfalzdächern aus Zink und Edelstahl hat laut Hersteller die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) erhalten – und ist damit der erste und bislang einzige seiner Art mit offiziellem Ver- und Anwendbarkeitsnachweis speziell für die dachdurchdringungsfreie Montage auf diesem Dachtyp am deutschen Markt.



Der Einzelanschlagpunkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) für bis zu zwei Personen auf flach geneigten Dächern beziehungsweise Steildächern zeichnet sich nach Angaben von LUX-top besonders durch seine Flexibilität und einfache Installationsweise aus. Er könne als Anfangs-, End- oder Eckpunkt sowie als Zwischenpunkt in LUX-top FSE 2003 Edelstahlseilsystemen nach DIN EN 795 Typ C verwendet werden, optional auch mit überfahrbarer Seilführung. Zudem sei ein Einsatz in Verbindung mit temporären horizontalen Anschlageinrichtungen beziehungsweise temporären horizontal beweglichen Führungen nach DIN EN 795 Typ C möglich. Der größte Vorteil für Gebäudeeigentümer und Monteure ist nach Angaben des Herstellers die durchdringungsfreie Montage des Sekuranten. Er werde direkt an der Bördelfalz des Dachelements mit Falzklemmen befestigt, eine Perforation der wasserführenden Ebene sei nicht nötig. Die variable Baubreiten-Einstellung und die Prüfung und Zertifizierung nach EN 795 runden die Vorteile des LUX- top FALZ-PLUS II DSF ab, so das Unternehmen.

Der Anschlagpunkt verfügt außerdem wie oben beschrieben seit Kurzem über die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), teilt LUX-top mit. Seine Anwender könnten sich also nicht nur über die gewohnt hohe Qualität, sondern auch über die zertifizierte und geprüfte Sicherheit freuen. Dank der unkomplizierten Montage und der Kompatibilität mit dem bewährten Edelstahlseilsystem des Herstellers füge sich der Sekurant nahtlos in das Absturzsicherungskonzept ein und biete Anwendern sowie Kunden so im Verbund eine wirtschaftliche und sichere Gesamtlösung.