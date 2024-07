Auf der A 7 in Linz wurde auf der Voest-Brücke ein 70 m Pylon für Arbeiten mit dem Ringlock-Modulgerüst eingehaust. Foto: Doka

Ringlock soll mit gängigen am Markt verfügbaren Modulsystemen im 07er-Maß kompatibel sein –Vermischungszulassung erforderlich. Eine erste Vermischungszulassung seitens DIBt liegt laut Unternehmen bereits vor, weitere werden folgen. Kunden profitieren zudem von aufeinander abgestimmten Schalungs-, Gerüst- und Traggerüstlösungen aus einer Hand, versichert Doka. Ein Gerüst gehört zur sicheren Baustelle wie der Bauhelm. Mit der Erweiterung ihres Portfolios um die Sparte Gerüst bietet Doka eigener Angabe zufolge mit seinem engmaschigen Netzwerk an Vertriebs- und Logistikstandorten eine interessante Anlaufstelle für Gerüstlösungen sowohl für Gerüstbauer als auch für Bauunternehmen.

Beim modularen Arbeitsgerüst Ringlock handelt es sich laut Hersteller Doka um einen vollständig mietbaren, universellen Gerüst-Baukasten für eine Vielzahl von Anwendungen, ob zum Einrüsten von Gebäuden oder für den gefahrlosen Zugang zur Baustelle. All das in gewohnter Doka-Qualität zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, versichert der Hersteller.

Ringlock soll ein vielseitiger Allrounder auf der Baustelle sein. Das Modulgerüst besteht aus wenigen Hauptbauteilen und basiert auf dem Keilkopfprinzip. Es soll äußerst robust, einfach zu montieren und mit anderen, auf dem Markt weit verbreiteten Modulgerüst-Systemen kompatibel sein – Vermischungszulassung erforderlich. Das DIBt erteilte jüngst die Vermischungszulassung mit den Systemen Allround Variante "K2000+" und Allround Variante "LW", weitere Zulassungen mit anderen Systemen werden folgen, prognostiziert Doka. "Die Realität auf deutschen Baustellen ist nun mal, dass Bauteile unterschiedlicher Hersteller – ob Schalung oder Gerüst – zum Einsatz kommen. Wir möchten es unseren Kunden so einfach wie möglich machen, indem wir uns für ein etabliertes Gerüstsystem entschieden haben, das sich mit dem Großteil der Bauteile gängiger Gerüsthersteller kombinieren lässt, sofern es die entsprechende Vermischungszulassung gibt", erklärt Frank Müller, Geschäftsführer der Doka Deutschland GmbH.



Bei der sanierungsbedürftige Kühbrücke in Hallein müssen Tragwerk und Oberbau erneuert werden. Während der Bauzeit wurde das Modulgerüst Ringlock als Kabelbrücke eingesetzt. Foto: Doka

"Da unser Portfolio mittlerweile weit über den Schalungsbereich hinausreicht, haben wir Anfang Mai auch von der Deutschen Doka Schalungstechnik GmbH in die Doka Deutschland GmbH umfirmiert", sagt er. Durch die hohe Stahlgüte ist das Modulgerüst äußerst robust und widerstandsfähig, so der Hersteller. Die hochwertige Feuerverzinkung sorge für eine lange Lebensdauer. Mit dem integrierten vorlaufenden Geländersystem IG erfülle Ringlock alle Anforderungen der TRBS 2121-1 sowohl bei der Montage als auch bei der Demontage.

Besonderes Feature ist der drehbare Keilkopf, der ermögliche, dass zwei vorlaufende Geländerriegel gleichzeitig montiert werden können. Das Personal ist laut Hersteller mit dem Geländersystem IG beim Auf-, Um- und Abbau gegen Absturz gesichert. Ringlock trage so zu effizienten Bauabläufen bei, da der Einsatz von externen Montagesicherungsgeländern entfällt.

Die Doka GmbH hatte Anfang 2023 den weltweit tätigen Gerüsthersteller AT-PAC zu 100 % übernommen. Robert Hauser, CEO von Doka, erklärt den Schritt so: "Durch die vollständige Übernahme von AT-PAC sind wir nun der One-Stop-Shop für alle Anforderungen unserer Kunden im Bereich Schalungs- und Gerüstbau. Das reduziert die Anzahl an Schnittstellen und schafft wertvolle Synergien, insbesondere bei der Miete von Schalungen und Gerüsten aus einer Hand." So sollen bei Bedarf Schalungs- und Gerüstlösungen gut aufeinander abgestimmt werden und durch den gemeinsamen Transport die Kosten gesenkt werden können. "Außerdem bieten wir unseren Kunden einen reibungslosen und einfachen Mietprozess, so dass sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt – ihr Bauprojekt", sagt Hauser.

Als Komplettanbieter unterstütze Doka somit Bauunternehmen und nun auch Gerüstbauer dabei, effizienter und wirtschaftlicher arbeiten zu können. Denn alle Services, und zwar nicht nur rund um Schalung, sondern auch um Arbeitsgerüst, Traggerüst und schweres Traggerüst (UniKit), können zusammen geplant und abgewickelt werden, von der Planung bis hin zur Baustellenlogistik, versichert Doka.