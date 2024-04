Gradišce/Kroatien (ABZ). – Der Anbaugerätehersteller Epiroc hat unlängst die Auslieferung des ersten HB 10000 Hydraulikhammers nach Kroatien bekanntgegeben. Diese Ergänzung markiert eigenen Angaben zufolge einen bedeutenden Meilenstein in den Steinbruchbetrieben von Beton Tomišic in Gradišce, Kroatien.

Der HB 10000 ist der erste seiner Art in Kroatien. Er überzeugt laut Hersteller mit einem Dienstgewicht von 10 t und liefert eine Einzelschlagenergie von 16.000 J, die mit einer Frequenz von bis zu 380 Schlägen pro Minute abgegeben wird. Foto: Epiroc

Das Unternehmen werde damit erster Empfänger des größten seriengefertigten Hydraulikhammers des Landes. Der HB 10000 mit einem Dienstgewicht von 10 t, liefert eine Einzelschlagenergie von 16.000 J, die mit einer Frequenz von bis zu 380 Schlägen pro Minute abgegeben wird. Der Hydraulikhammer wird bei der Profilierung von Abbauwänden und Sohlen nach jedem Abschlag eingesetzt. Ein Plus an Sicherheit und Betriebseffizienz bei Beton Tomišic.

Nikola Likic Business Line Manager für hydraulische Anbaugeräte und indirekten Vertrieb bei Epiroc erläutert: "Der neue HB 10000 wird entscheidend dazu beitragen, die Betriebsabläufe unseres Kunden zu optimieren und einen sicheren und qualitativ hochwertigen Gesteinsabbau gewährleisten."

Beton Tomišics Steinbruch verfügt laut eigener Aussage über eine vielfältige Auswahl an Hydraulikhämmern, darunter den HB 7000 von Atlas Copco (heute Epiroc) und über 20 Jahre alte Legacy-Modelle von Krupp (heute Epiroc), was die anhaltende Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit von hydraulischen Anbaugeräten über Generationen hinweg zeigt.



Miljenko Matkovic (Matkovic 94, l.) und Igor Tomišic´ (Beton Tomišic´) mit dem neuen Epiroc-Hydraulikhammer. Foto: Epiroc

Als Beleg für die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Hydraulikhämmer von Epiroc erklärt Igor Tomišic, CEO von Beton Tomišic: "Die Produktivität und Zuverlässigkeit unseres Atlas Copco HB 7000 waren außergewöhnlich, daher war die Entscheidung, zum Epiroc HB 10000 überzugehen ein logischer Schritt für unsere Betriebsabläufe. Die Unterstützung des Geschäftspartners von Epiroc in Kroatien, Matkovic 94, ist eine großartige Ergänzung zu der guten direkten Beziehung, die wir zu Epiroc haben."

Die stetig wechselnden geologischen Verhältnisse wie hier vom Kalkstein- zum Dolomit erfordern robuste Ausrüstung, die in der Lage ist, unterschiedliche Materialfestigkeiten zu bewältigen. "Uniaxiale Druckfestigkeiten von 120 bis 220 Mega-Pascal im Dolomit sind eine Herausforderung, die der HB 10000 bewältigen kann", fügt Igor Tomišic hinzu.

Der HB 10000, ausgestattet mit den Standardsystemen DustProtector II und ContiLube II, gewährleistet optimale Leistung und Langlebigkeit auch in anspruchsvollen Betriebsumgebungen. Darüber hinaus bietet Epirocs Intelligent Protection System (IPS) intelligente Sicherheitsvorkehrungen, die Leerschläge verhindern und die Betriebseffizienz durch automatisierte Steuermechanismen verbessern.

Nikola Likic äußert seinen Stolz über Epirocs umfassende Präsenz in Kroatien und erklärt: "Die Einführung des HB 10000 vervollständigt unser Sortiment an Hydraulikhämmern und bekräftigt das Engagement von Epiroc für Innovation und Produktivität in Kroatien und darüber hinaus."