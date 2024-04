Der XtraTilt, der HKS Dreh-Antriebe GmbH ist dem Hersteller zufolge ein überzeugendes Beispiel für fortschrittliche Technologie, die die Möglichkeiten im Bereich Baumaschinen maximiert. Foto: HKS

Der XtraTilt, der HKS Dreh-Antriebe GmbH ist dem Hersteller zufolge ein überzeugendes Beispiel für fortschrittliche Technologie, die die Möglichkeiten im Bereich Baumaschinen maximiert. Dieser Anwendungsfall konzentriert sich auf den erfolgreichen Einsatz des HKS XtraTilts beim Bau eines Spielplatzes in Biebergemünd, durch das renommierte Unternehmen für Garten- und Landschaftsbau Becker.



Das sind die Spezifikationen für die XtraTilt Serie:

bis zu 2x90° Schwenken,

eine weitere Bewegungsachse für mehr Vielseitigkeit und Flexibilität,

Standard-Schwenkwinkel: 100°/140° 180°,

Haltemoment bis zu 165.000 Nm,

Betriebsdruck bis zu 250 bar,

33 Ausführungen bei 17 Baugrößen bis zu 100 t Trägergerätgewicht,

weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.

Durch die beidseitigen Spezialabstreifer ist die XtraTilt-Serie bereits von Haus aus gegen Eindringen von Schmutz, in das Gehäuse geschützt und somit wartungsfrei. Zu den weiteren Produktvorteilen gehören laut Hersteller ein Endflansch mit Gleitlager, Befestigungsgewinde und beidseitigem Spezialabstreifer – BVC 2.0 mit gekapseltem Abstreifer, gepaarte Verzahnungen von höchster Fertigungsgenauigkeit, beidseitige Antriebszentrierung für optimale Kräfteverteilung, eine Welle mit Aufnahmeflansch und Gleitlager in Einem, ein oberflächengehärteter Kolben mit Führungselement sowie ein oberflächengehärtetes und vor Korrosion geschütztes Gehäuse mit Fußbefestigung in Schraub- oder Schweißausführung.