Rund 160 Gäste nahmen an der Freisprechung teil. Foto: Bau-ABC Rostrup

In einer großen Feierstunde mit über 160 Gästen ließ das Baubildungsnetzwerk die Ausbildung laut eigenen Angaben noch einmal Revue passieren: Über die bundesweite Aus- und Weiterbildung der Brunnenbauer und Spezialtiefbauer im Bau-ABC Rostrup sowie der Bundesfachklasse der BBS Ammerland wurde auch den zahlreichen Familien- und Firmenmitgliedern aus den letzten drei Jahren von den Ausbildern, Lehrern und Klassenvertretern berichtet. Auch die obligatorische "Brunnenbauer-Taufe" durfte im Ablauf nicht fehlen, betont das Netzwerk.

Die Prüfungsaufgaben der Brunnenbauer verlangten auf dem Bohrplatz einen Baugrundaufschluss. Mittels Trockenbohrung mussten Bodenproben nach Vorgaben der Bauleitung entnommen werden. Im Anschluss war die Bohrung bis zur vereinbarten Tiefe abzuteufen. Sämtliche Bodenproben waren auszuwerten und zu dokumentieren. Für die Übergabe der Baustelle war ein Baustellenbuch zu führen. Die Aufgabenstellung eines Pumpversuches in einem vorhandenen Brunnen wurde nach Anweisung des Prüfungsausschusses durchgeführt und ausgewertet. Schließlich wurde an einem unbekannten Brunnen eine Bestandsaufnahme mittels Unterwasserkamera durchgeführt. Die Auswertungen und Dokumentationen waren dem Prüfungsausschuss zu erläutern.

Weiterhin musste eine Bodenansprache an bereitgestellten Bodenproben erfolgen sowie ein Profil- und Ausbauplan erstellt werden. Anschließend galt es, eine Vermessungsrunde durchzuführen und ebenfalls zu dokumentieren. Abschließend musste in der Metalllehrwerkstatt ein Setzungskolben nach Zeichnung angefertigt werden. In der praktischen Prüfung der Spezialtiefbauer musste ein Fundamentbalken mittels einer Fächer-injektion unterfangen werden.

Die Injektion sollte über Manschettenrohre erfolgen. Die Fächerinjektion sollte aus maximal drei Lamellen mit jeweils sechs Rohrreihen bestehen. Hierzu waren entsprechende Berechnungen durchzuführen und eine Schnittzeichnung anzufertigen. In Kleingruppen wurden die Manschettenrohrbohrungen im direkten Spülbohrverfahren unter verschiedenen Einbohrwinkeln abgeteuft, im Kontraktorverfahren mit einer Zement-Bentonit-Suspension verfüllt, und anschließend die Manschettenrohre eingebaut. Die anzumischende Suspension musste einmal bezüglich ihrer Dichte von jedem Prüfungsteilnehmer kontrolliert, die gemessenen Werte und Verbräuche protokolliert werden.

Als weitere Arbeitsprobe musste in der Metalllehrwerkstatt ein Brunnentopf für eine Fundamentplattendurchführung hergestellt werden. Den Spezialtiefbauern standen zehn Stunden zur Bearbeitung der unterschiedlichen Aufgaben zur Verfügung. Ein halbstündiges Fachgespräch schloss die Prüfung jeweils ab.

Die Lehrgangsbesten der Brunnenbauer Philipp Romanik von der Eggers Umwelttechnik GmbH aus Walsrode, Tjard Beth von Aspern & Söhne aus Nortorf und Lucas Grüning von der celler brunnenbau gmbh aus Celle, wurden durch die Bundesfachgruppe Brunnenbau, Spezialtiefbau und Geotechnik im ZDB noch gesondert ausgezeichnet. Die Lehrgangsbesten der Spezialtiefbauer Hendrik Landmann, Bohlen & Doyen Wiesmoor, Carl Kurtsiefer, Implenia Spezialtiefbau GmbH Langen und Milena Sturm, Implenia Spezialtiefbau GmbH Langen, wurden durch die Bundesfachabteilung Spezialtiefbau im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie ebenfalls gesondert ausgezeichnet.