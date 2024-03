Kulmbach (ABZ). – Die in Kulmbach ansässige Küfner Arbeitsbühnen GmbH hat vor Kurzem ihre erste Genie-Teleskoparbeitsbühne des Typs SX-135 XC™ (Xtra Capacity™) mit einer Arbeitshöhe von 43 m in die Mietflotte aufgenommen. Nach den ersten Monaten hat sich die Bühne laut Unternehmen bereits bei zahlreichen Einsätzen bewährt.

Bei der Übergabe der Genie SX-135 XC: Lukas Gieger (Leiter Disposition v. l.), Michael Küfner (Eigentümer von Küfner Arbeitsbühnen) und Markus Happ (Genie Strategic Accounts Manager Germany/Austria/Switzerland). Foto: Genie

"Für uns ist es eine Investition, auf die unser Unternehmen stolz ist. Und so waren es gleich mehrere einzigartige Leistungsmerkmale, warum wir uns für die SX-135 XC entschieden haben: wie zum Beispiel die größte seitliche Reichweite weltweit von 27,5 m in Kombination mit der enormen dualen Tragfähigkeit (300 kg über den gesamten Arbeitsbereich und 454 kg eingeschränkt) und dem vielseitigen 5,48 auf 9,14 m teleskopierbaren Korbarm.

Mit diesem Modell wollen wir unsere Kunden in die Lage versetzen, Spezialeinsätze auszuführen, für die bisher andere, kostspieligere und weniger effiziente Lösungen erforderlich waren", erklärt Michael Küfner, Inhaber von Küfner Arbeitsbühnen. Weiterhin führt er an: "Mit der SX-135 XC komplettieren wir unser Teleskoparbeitsbühnenangebot mit einem in diesem Markt einzigartigen Bühne nach oben. Zusammen mit unseren Genie Gelenkteleskop- und Scherenarbeitsbühnen sowie weiteren Spezialbühnen bieten wir unseren Kunden ein Komplettsortiment mobiler Arbeitsbühnen, das die Anforderungen zahlreicher anspruchsvoller Projekte für eine Vielzahl von Branchen, zum Beispiel Kommunen, Industrie, GaLaBau, Instandhaltung, Werbetechnik und Telekommunikation, abdeckt."



Küfner betont abschließend: "Bei der Auswahl und Ausstattung unserer Geräte achten wir sehr sorgfältig darauf, unseren Kunden nur hochwertige und zuverlässige Produkte der jeweiligen Marktführer anzubieten. Wir arbeiten seit mehr als 20 Jahren sehr zufrieden mit Genie zusammen."