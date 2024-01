D

er nächste Sommer kommt bestimmt und dann auch wieder die Lust auf ein leckeresEis aus der Eisdiele. Schoko, Vanille, Haselnuss, Mango, Himbeere oder vielleicht doch Erdbeere? Für die Menschen, die sich nicht entscheiden können, welche Sorte es sein soll, für die gibt es eine Lösung. Eine Eissorte mit dem Namen Ähm war im vergangenen Jahr Verkaufsschlager im baden-württembergischen Gaggenau. Eisdielen-Besitzer Alessandro Cimino hat die Kreation aus weißer Schokolade mit Pistazien-Crunch erfunden. Auslöser war die Unentschlossenheit von Kunden bei der Auswahl aus mehr als 40 Sorten. Nun bekomme jeder, der "Ähm" sage, auch Ähm in die Waffel, sagte Cimino der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Da machen wir nicht lange rum", und ergänzt: "Sieht aus wie Eisbergsalat." Das neue Eis war ziemlich beliebt. In der Eisdiele wird es am zweithäufigsten verkauft. Beliebter ist nur Vanille. Jetzt bleibt nur abzuwarten, wann der erste Hersteller von Fertiggerichten die Sorten "Weiß nicht", "Keine Ahnung" und "Ist mir egal" anbietet, die auf die Frage "Was essen wir heute?" serviert werden könnten? aw