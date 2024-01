Rodney Holbrook aus Builth Wells in Powys in Wales konnte sich nicht erklären, wie immer wieder einzelne Gegenstände, die er nicht weggeräumt hatte, über Nacht auf unerklärliche Weise dorthin zurückgebracht wurden, wo sie hingehörten. Zuerst habe der pensionierte Postbote bemerkt, dass Vogelfutter "in alten Schuhen landete, die ich im Schuppen aufbewahrte". Um herauszufinden, was passierte, stellte der begeisterte Naturfotograf eine Nachtsichtkamera auf seiner Werkbank auf und kam hinter das Geheimnis dessen, was sich seit vielen Nächten in seiner Garage heimlich abspielte, berichtet The Guardian. Die Aufnahmen zeigten, wie eine scheinbar gewissenhafte Maus Wäscheklammern, Korken, Schrauben und Muttern sammelte und sie in ein Tablett auf Holbrooks Werkbank legte. Wie sieht's denn hier aus? Dachte sich die Maus da wohl und macht sich Nacht für Nacht ans Werk. Holbrook experimentierte sogar und legte verschiedene Gegenstände, etwa Kabelbinder, auf den Tisch, um zu sehen, was das Nagetier damit machen würde. Und tatsächlich: das kleine Tier ließ sich nicht abschrecken, schnappte die Kabelbinder und trug sie zum Tablett und legte die Plastikstreifen dort sorgfältig ab. Mit dieser Maus müsste man umgehend züchten. Es gibt sicherlich einige Menschen, bei denen solche Heinzel-Mäuse "Entwicklungshilfe" leisten könnten . . . aw