Erst einmal fragt man sich: "Was zur Hölle ist da denn schiefgelaufen?!", nur um festzustellen, dass da bei den Verantwortlichen tatsächlich einiges nicht in Reihe gelaufen sein kann: Weil der Erste Offizier seine Pilotenausbildung noch nicht abgeschlossen hatte, musste ein Passagierflugzeug auf dem Weg von London nach New York über Irland umkehren. Die Fluglinie Virgin Atlantic sprach von einem Dienstplanfehler (der dieses ziemlich große Malheur – das Einiges an Verspätung für die Fluggäste mit sich brachte – legitimieren sollte?).



Dennoch teilte die Fluggesellschaft weiter mit, dass besagter Erste Offizier nach britischem Recht vollauf qualifiziert gewesen sei, das Flugzeug zu steuern. Ihm habe aber noch ein abschließender Bewertungsflug gefehlt, der Teil der internen Anforderungen der Fluggesellschaft sei. Ein Sprecher der britischen Flugaufsicht sagte: "Beide Piloten waren im Besitz der entsprechenden Lizenz und qualifiziert, den Flug durchzuführen." – aber wie es scheint, eben nicht so ganz, wenn das Flugzeug dann doch wieder umkehren musste.



Nächstes Mal empfiehlt sich eine sorgfältigere Personalplanung als Schlüssel zum Erfolg (ohne Verspätungen). jg