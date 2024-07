Ich habe mir bereits einen Urlaubsantrag geholt: Im kommenden Jahr möchte ich an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Weder besonders sportlich noch der geborene Zahlenjongleur, habe ich von der Weltmeisterschaft im "Wurmbeschwören" gehört. Jeden Juni treffen sich Wettkämpfer aus der ganzen Welt, um im englischen Willaston möglichst viele Regenwürmer aus dem Boden zu locken. Jeder Teilnehmer bekommt ein Stückchen Land zugewiesen und darf auf jede erdenkliche Weise – nur nicht mit Wasser – die Tierchen verführen, an die Oberfläche zukriechen. Verkleidungen, Gesang, Instrumente und diverse Klopfwerkzeuge kamen in diesem Jahr bereits zum Einsatz. Das will ich auch: natürlich ohne Verkleidung. Ich werde mich in den nächsten Tagen mit diversen Akku-Geräten mitHinblick auf "Wurmbeschwörung" vertraut machen und die Teilnahmebedingungen der "World Worm Charming Championships" genau studieren. Mindestens 150 Regenwürmer müssen innerhalb von30 Minuten aus dem Boden gelockt werden, um reelle Chancen zu haben – da es allerdings ein Mannschaftswettkampf mit je zwei Teilnehmern ist, brauche ich noch einen Klopfer oder einen Sammler. Freiwillige bitte melden – Mission Weltmeisterschaft startet! cr