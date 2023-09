Bagger, Radlader, Muldenkipper, Verdichter, Hebebühnen, Teleskoplader und viele andere Maschinen – „Moerdijk Live Xperience“ ist für Oktober geplant. Foto: Ritchie Bros

Moerdijk, Niederlande (ABZ). – Im Mittelpunkt der dreitägigen Veranstaltung "Moerdijk Live Xperience" steht eine große Maschinenauktion mit Tausenden von Maschinen, darunter Bagger, Radlader, Muldenkipper, Verdichter, Hebebühnen, Teleskoplader und viele andere Typen. Mit Hunderten von Maschinen, die bereits in das Angebot aufgenommen wurden, biete die Auktion Unternehmen die Möglichkeit, überschüssige Maschinen und Nutzfahrzeuge nach dem Sommer an einen internationalen Markt mit interessierten Käufern zu verkaufen.

Ritchie Bros., das laut eigener Aussage weltweit führende Unternehmen im Bereich Management und Vertrieb für Gebrauchtmaschinen, richtet diese Auktion aus. Die "Moerdijk Live Xperience" findet vom 10. bis 12. Oktober 2023 in Moerdijk, Niederlande, statt. Das Besondere an der Veranstaltung sei, dass eine große Auswahl an Losen mit einer Live-Auktionᢇund Bid-Catchern verkauft wird.

"Moerdijk Live Xperience wird eine wahrhaft beeindruckende internationale Veranstaltung sein, die das Versprechen unserer Marke widerspiegelt, Menschen zusammenzubringen und innovative Lösungen zu liefern", sagt Sam Wyant, President of International Sales bei Ritchie Bros. "Diese Veranstaltung wird unser Live-Auktionsformat gemeinsam mit unserem Zeitauktionsformat präsentieren. Der wahre Schlüssel zu unserem Erfolg war schon immer die Art und Weise, wie wir von Ritchie Bros. unsere internationalen Käufer und Verkäufer zusammenbringen. Heute haben wir mehr Möglichkeiten als je zuvor, dies zu tun."

Auf der Veranstaltung finde auch eine kleine Messe statt, auf der eine Reihe von Branchenlösungen und Serviceleistungen vorgestellt werden, die unter dem Dach von Ritchie Bros. verfügbar sind – einschließlich Rouse Services, SmartEquip, Mascus und mehr. Die "Insights"-Sitzung, ein wichtiger Höhepunkt der Veranstaltung, werde von Branchenexperten moderiert, die Einblicke in die Höhen und Tiefen des Maschinenmarktes geben. Ergänzend zu diesen Veranstaltungen gebe es reichlich Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen.

"Unser Ziel ist es, der Branche eine Plattform für Networking, Wissens-Transfer und Geschäftserweiterung zu tbieten", sagt Wyant weiter. "Von spannenden Einblicken führender Branchenexperten bis hin zur interaktiven Messe ist bei der Moerdijk Live Xperience für jeden etwas dabei."

Die Veranstaltung ist für alle Interessenten frei zugänglich. Unternehmen, die daran interessiert sind, ihre Maschinen bei der Auktion zu verkaufen, können sich mit einem Ansprechpartner von Ritchie Bros. in Verbindung setzen.