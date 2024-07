Treuen (ABZ). – Das Bau- und Dienstleistungsunternehmen Goldbeck hat in Treuen (Sachsen) seine Produktion für Feinblechteile erweitert und damit nach eigenen Angaben Europas technologisch modernstes Feinblechzentrum geschaffen. Es ist als derzeit einzige Produktionshalle in Deutschland, die mit dem DGNB-Platinzertifikat für Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde.

Seit über 30 Jahren produziert Goldbeck im Vogtland neben Stahlbauelementen auch Dach- und Fassadenkantteile sowie eigene komplette Fassaden – Systembauteile, die in nahezu jedem Goldbeck-Gebäude zu finden sind. Jetzt hat Goldbeck die Feinblechproduktion auf 7000 Quadratmeter erweitert.

Ein Büroanbau mit rund 1200 Quadratmetern ergänzt die neue Produktionshalle. Wie geplant, steht die Halle nach zwei Jahren Planungs- und Bauzeit und die Produktion läuft. Damit investiert Goldbeck weiter in die Zukunft des Standorts Treuen. Dr. Wulf Härtel, Geschäftsführer der Goldbeck Bauelemente Bielefeld GmbH, erklärt: "Wir fertigen in der neuen Produktionshalle mit neuester Technologie, einschließlich Robotik und vollautomatisierten Abläufen. Digitalisierte Prozesse helfen uns dabei, die Produktion noch effizienter zu gestalten." Nach Angaben von Goldbeck sorgen die neuen Maschinen dafür, dass der Verschnitt bei Blechen sinkt und das Material optimal genutzt wird.



Die Realisierung der neuen Produktionshalle markiert einen neuen, wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von Goldbeck. "Gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden setzen wir die positiven Entwicklungen in Treuen mit einem hochmodernen Feinblechzentrum weiter fort", betont Unternehmensgründer Ortwin Goldbeck, der 1992 den Standort in Treuen gründete. Heute zählt dieser mit rund 1200 Mitarbeitenden zu den größten Arbeitgebern der Region.

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zeichnete Goldbeck mit der Platin-Zertifizierung aus. Aktuell steht laut Goldbeck damit in Treuen das einzige Produktionsgebäude mit einer Platin-Zertifizierung in Deutschland – nach dem Nutzungsprofil Neubau Produktion Version 2018 der DGNB. "Unsere neue Produktionshalle ist ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit", sagt Jörg-Uwe Goldbeck, geschäftsführender Gesellschafter der Goldbeck GmbH.

Eine Photovoltaikanlage in Kombination mit einem Energiespeicher steigert die Energieeffizienz und reduziert die CO2-Emissionen. Elektrofahrzeuge können den selbstproduzierten Strom über Ladesäulen direkt nutzen. Um die Biodiversität zu stärken, hat Goldbeck auf dem Gelände eine Vielzahl an Maßnahmen umgesetzt: Beispielsweise 32 Laubbäume und auf 2000 Quadratmetern heimische Sträucher gepflanzt sowie Wiesen für Streuobst und Wildblumen angelegt.