Foto: Altrad Plettac Assco

Bei unseren Kundengesprächen vor dem letzten Jahreswechsel waren die Sorgen in der Gerüstbranche im Hinblick auf das Jahr 2023 sehr groß. Der Einbruch im Einfamilienhaus-Bau und generell im Wohnungsbau sowie schlechte Konjunkturaussichten trübten die Stimmung.

Doch es kam anders als anfangs erwartet. Während in vielen Bereichen des Bauhandwerks die Auftragseingänge weniger wurden oder auch komplett wegbrachen, sind unsere Gerüstbaukunden zum größten Teil gut bis sehr gut durch das turbulente Jahr 2023 gekommen. Und das, obwohl die Neubau-Zahlen tatsächlich spürbar zurückgegangen sind, zum Beispiel wird das vonseiten der Bundesregierung ausgegebene Ziel von400.000 Einheiten auch in 2023 weit verfehlt.

Ursache hierfür ist das umfangreiche Portfolio des Gerüstbaus an Lösungen für den Bausektor, die Industrie und für Privatkunden. Ob Neubau, Sanierung, Abriss, Wartung, Stillstände, Eventbereich oder Sonderprojekte, Gerüste werden benötigt. Starke Zuwächse bei Gerüstbauleistungen für den Solarbereich haben den einbrechenden Einfamilienhaus-Neubau aufgefangen.

Der ausbleibende Neubau führte zu kürzeren Standzeiten, mehr zur Verfügung stehendem Material und höherer Umschlagshäufigkeit, insbesondere im Fassadengerüstbau. Auf diese Entwicklung stellen wir uns bei Altrad plettac assco auch für das Jahr 2024 ein. Immer mehr Kunden investieren in unsere leistungsfähigen Systeme, um anspruchsvollere Aufgaben wirtschaftlicher zu erfüllen oder eine optimierte Lösung für das Projekt anzubieten. Dieser Trend wird auch im neuen Jahr anhalten. Aus diesem Grund beabsichtigen wir einen weiteren Produkt-Meilenstein für dieses Segment – die Einführung der neuen gewichtsoptimierten Modulgerüst-Version RE mit deutlich erhöhten Tragfähigkeiten bei bestehender Kompatibilität zu den bewährten Systemen plettac contur undassco futuro. Dank neuer Anlagen- und Robotertechnik hat die Präzision unserer Fertigung weiter zugenommen, zum Nutzen und natürlich Vorteil unserer Kunden.

Für den sicheren Aufbau gemäß TRBS konnten wir zahlreiche Projekte mit unserem Modulgerüstsystem IQ realisieren. Größere Aufträge zeigen, dass wir mit der Idee, das am Markt bestehende Modulgerüst durch ein zusätzliches intelligentes Bauteil zu einem vollwertigen Einzelstielsystem weiterzuentwickeln, sowohl für die Fassade als auch für die Industrie, zukunftsorientierte Betriebe überzeugen konnten und weiterhin können werden. Denn mit dem Modulgerüstsystem IQ entfallen langfristig sehr teure Doppelinvestitionen in Sonderstiele und Modulgerüstbauteile. Auf doppelte Lagerhaltung kann mit unserem Modulgerüstsystem IQ ebenfalls komplett verzichtet werden. So lassen sich perspektivisch hohe Kosten einsparen, nicht nur bei der Investition, sondern ebenfalls im Handling und bei der Montage.

Auf der aktuell bekanntesten Gerüstbaustelle Europas, dem Wiederaufbau Notre-Dame in Paris, ist das Modulgerüst von Altrad plettac assco im Einsatz. Der Großteil wurde in unserer Fertigungsstätte in Großräschen produziert. Wir sind sehr stolz auf die Leistungen der französischen Gerüstbauer vor Ort und verfolgen jeden Projektmeilenstein.

Das Thema Personal wird auch im kommenden Jahr eine Herausforderung bleiben, sowohl für den Gerüstbaubetrieb als auch für uns als Gerüsthersteller in Plettenberg und an unserem Produktionsstandort in Großräschen. Trotz der erschwerten Bedingungen konnten wir ein dynamisches und junges Team aufbauen, das sich durch besonders hohe Einsatzbereitschaft auszeichnet. Der "Ersatz" der geburtsstarken Jahrgänge wird nur durch den Einsatz modernster Arbeitsmittel, moderner Logistik sowie Robotertechnik zukünftig gelingen. Hier sind wir auf einem guten Weg.

Die neue VOB – Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen bietet große Potenziale für den Gerüstbau in Deutschland. Wir als Altrad plettac assco unterstützen und begleiten unsere Kunden und Partner bei der Umsetzung. Denn durch die neue Abrechnungsform können unsere Kunden zukünftig mehr Geld verdienen. Gemeinsames Ziel ist, diese Vorteile für den Kunden am Markt und im Tagesgeschäft umzusetzen.

Ein weiterer Meilenstein im kommenden Jahr wird für die Altrad plettac assco das20-jährige Firmenjubiläum sein. Unser Jubiläumsjahr werden wir mit neuen und innovativen Entwicklungen für unsere Kunden und anderen Aktivitäten angehen. Darauf freuen wir uns schon sehr.

Wie zum letzten Jahreswechsel bleiben die Aussichten für 2024 im Baubereich in Deutschland nicht die besten. Politische Rahmenbedingungen und Entscheidungen der letzten Wochen und Monate haben eher zu einer verhaltenen Investitionseinstellung und einer ganzheitlichen Verunsicherung der Wirtschaft beigetragen. Die Lage bleibt weiterhin angespannt, doch mit den Erfolgen aus 2023 blicken wir voller Zuversicht auf die zukünftigen Potenziale, Veränderungen und Stärken unserer Kunden und werden den Herausforderungen unserer Zeit optimistisch begegnen.