Foto: Komatsu

Für das Jahr 2024 steht die Baubranche vor einer komplexen Gemengelage aus Herausforderungen und Chancen, die das Gesicht des Bausektors weltweit prägen werden.

Der Klimawandel bleibt ein zentraler Faktor, der die Bauindustrie weltweit beeinflusst. Die steigende Häufigkeit und Intensität von extremen Wetterereignissen erfordert eine verstärkte Fokussierung auf widerstandsfähige Bauweisen und die Verwendung nachhaltiger und klimaschonender Baumaterialien. Zum Schutze der Umwelt und zur Reduzierung von Emissionen werden nicht nur alternative Antriebskonzepte für Baumaschinen gefragt werden, sondern zunehmend eine effizientere und smarte Vernetzung aller am Bauprozess beteiligten Maschinen eine wichtige Rolle spielen.

Das engmaschige Komatsu-Vertriebspartnernetzwerk steht in ständigem, offenen Dialog mit unseren Kunden und ist auf diesen Strukturwandel kompetent vorbereitet. Komatsu als Hersteller mit seiner sehr starken Produktions- und Entwicklungspräsenz in Deutschland und Europa bietet seinen Kunden eine verlässliche und resiliente Lieferkette an modernen und innovativen Maschinen. Daher blicken wir gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, trotz der aktuellen geopolitischen Herausforderungen, die Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Baumaterialien und -maschinen, Preise und die Planung von (inter-)nationalen Bauprojekten haben, positiv in die Zukunft. Auch bei dem Thema Fachkräftemangel bieten sich Chancen für die Branche, um durch Innovation und Zusammenarbeit die aktuellen Hindernisse zu überwinden. Die Integration von Digitalisierung und Automatisierung wird dazu beitragen, den Fachkräftemangel durch Effizienzsteigerungen abzumildern.

Diese Perspektive sehen wir als Innova-tionstreiber für die Entwicklung nachhaltiger, hochtechnologischer Lösungen, um die Zukunft der Baubranche auf globaler Ebene zu gestalten. Hierzu bietet Komatsu schon jetzt ein großes Portfolio an Maschinen und Services an. Von der digitalen Unterstützung auf Baustellen, mit zukunftsfähigen Systemlösungen von Smart Construction oder emissionssparenden Elektromaschinen, wie dem PC33E, oder einer HVO-Diesel-Befüllung bereits ab Werk. Gemeinsam mit unseren Kunden und Vertriebspartnern gestalten wir die Zukunft!