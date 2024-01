Foto: Layher

Die aktuelle Berichterstattung zeichnet angesichts der Baukonjunktur derzeit kein rosiges Bild. Während die allgemeine Lage im Handwerk weitgehend stabil scheint, geht der Negativtrend im Baugewerbe weiter. Der Einbruch im Wohnungsbau wird hier vornehmlich als Hauptursache genannt. Die Gründe sind vielfältig: Hohe Material- und gestiegene Finanzierungskosten, aber auch eine gewisse Unsicherheit im Hinblick auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Natürlich beobachten auch wir diese Rahmenbedingungen sehr genau. Und blicken trotzdem vorsichtig optimistisch in die Zukunft.

Zum einen herrscht in Deutschland nicht nur weiterhin ein großer Bedarf an neuem Wohnraum, sondern es sind auch Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen wie Brückensanierungen oder im Bereich der nachhaltigen Transformation dringend erforderlich. Maßnahmen, die über kurz oder lang zu einer Wiederbelebung der Baukonjunktur beitragen sollten. Zum anderen kommen Layher Gerüste bereits heute in unterschiedlichen Wirtschaftszweigen zum Einsatz. Neben Handwerk, Baugewerbe oder Veranstaltungstechnik gehört auch speziell die Prozessindustrie zu den Anwendungsgebieten – bei Neubau ebenso wie bei turnusmäßigen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. So sind die Auftragsbücher unserer Kunden trotz der Delle im Baugewerbe meist noch gut gefüllt.

Zuversicht geben uns auch unsere Kunden, die uns selbst in diesen fordernden Zeiten ihr Vertrauen schenken. Dafür möchte ich mich im Namen des gesamten Layher Teams herzlich bedanken. Wie bei Layher handelt es sich dabei vielfach um mittelständische Familienunternehmen, die bei aller unternehmerischen Vorsicht vorausschauend handeln. Die sich aktuell wieder verstärkt mit ihrer strategischen Ausrichtung befassen, nachdem der Fokus in den zurückliegenden Jahren angesichts der überdurchschnittlich gestiegenen Nachfrage nach Gerüstlösungen vermehrt auf operativen Aufgaben lag. Und die sich bewusst für die Zukunft "rüsten". Unsere Aufgabe ist es, unsere Kunden auch in dieser Phase vollumfänglich zu unterstützen. Denn der Erfolg unserer Kunden ist unser Ziel.

Ein wichtiger Schritt in diesem Zusammenhang war die Einweihung unseres dritten Fertigungswerks. Mit dem neuen Fertigungszentrum für das AllroundGerüst haben auch wir uns bewusst für die Zukunft ausgerichtet.

Der Ausbau unserer Fertigungskapazitäten sorgt einerseits dafür, dass wir die hohe Layher Lieferbereitschaft und Produktqualität auch künftig für Kunden sicherstellen und in der Folge unseren Stammsitz als Fertigungszentrum für das Blitz Gerüst an weitere Nachfragesteigerungen anpassen können.

Andererseits erlauben uns zahlreiche Maßnahmen wie ein minimierter Flächenverbrauch und die hohe Energieeffizienz, dass wir sowohl unserer Verantwortung im Bereich Nachhaltigkeit gerecht werden als auch weiterhin in Deutschland zu wettbewerbsfähigen Preisen produzieren können. Mit dem Vorteil einer durchgängig kontrollierten Fertigung sowie hohen Arbeits- und Umweltstandards.

Abgesehen von der hohen Lieferbereitschaft sind für den Erfolg von Gerüstbauprojekten drei Wettbewerbsvorteile entscheidend: Die richtige Systemlösung, eine digitale Vorplanung und das Montage-Know-how. Produktseitig ist unser Anspruch seit jeher, den Gerüstbau einfacher, schneller und sicherer zu machen: durch die Philosophie Layher Lightweight – also die Reduzierung des Bauteilgewichts bei gleichbleibend hoher Tragfähigkeit.

Dies schont in Zeiten des Facharbeitermangels die Gerüstmonteure und erhöht durch eine verbesserte Montageleistung die Baustelleneffizienz. Aber auch durch die Entwicklung neuer Ergänzungsbauteile, mit denen Gerüstbauer Aufgabenstellungen noch wirtschaftlicher umsetzen und ihr Leistungsportfolio für Bauunternehmen verbreitern können. Im Einsatz als hochtragfähiger Systemjochträger lassen sich beispielsweise mit dem Aluminium-Träger TwixBeam Traggerüste material- und damit zeitsparender montieren. Eine mehrfach ausgezeichnete Lösung.

Auch die fortschreitende Digitalisierung steigert die Effizienz von Gerüstbauprojekten erheblich – verbunden mit einem hohen Maß an Planungs-, Kosten- und Terminsicherheit für Baustellen. Der Prozess Layher SIM bietet eine praxisorientierte Hilfestellung zur Digitalisierung der Arbeitsschritte Planung, Logistik und Ausführung. Am Anfang der Prozesskette hat sich beispielsweise der 3D-Laserscan erfolgreich etabliert. Dieser generiert millimetergenaue Daten von einzurüstenden Objekten, Basis für die anschließende Gerüstplanung in 3D.

Steht die Gerüstplanung, können unsere Kunden bei der eigentlichen Gerüstmontage in Kürze von einem weiteren Service profitieren. Wir werden eine digitale Unterstützung für das verlässliche und zugleich zeitsparende Anlegen von Gerüsten auf Basis der 3D-Gerüstmodelldaten vorstellen. Kunden und Interessenten dürfen gespannt sein.

Nicht zuletzt hängt der Erfolg von Gerüstbauprojekten aber natürlich vor allem vom Know-how und der Erfahrung professioneller Gerüstbauer selbst ab.

Deshalb begleiten wir unsere Kunden auch bei der Mitarbeiterqualifizierung. Sei es bei unseren bundesweiten Stammtischen, auf denen Branchenthemen wie die neueATV DIN 18451 im Rahmen von Fachvorträgen umfassend beleuchtet werden. Inklusive Tipps zur Umsetzung und Zeit für Erfahrungsaustausch. Oder auch bei unseren Technik-Seminaren. Damit geben wir unseren Kunden und Interessenten die Möglichkeit, sich und ihre Mitarbeitenden in den Wintermonaten fundiert weiterzubilden. Erfahrene Schulungsingenieure vermitteln dabei theoretische und praktische Grundlagen – am Stammsitz in Eibensbach oder an unserem neuen Schulungszentrum West in Erkrath.

Von den richtigen Produkten und Lösungen bis hin zum breiten Service-Angebot gemäß unserem Versprechen "Mehr möglich": Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir ihnen als der verlässliche Partner im Gerüstbau in jeder Projektphase mit Rat und Tat zur Seite stehen – für den gemeinsamen Erfolg.