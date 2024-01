Eines haben die letzten Monate gezeigt: Die Zeiten mit niedrigen Zinsen, gut gefüllten Auftragsbüchern und stabilen Kosten sind vorbei.

Das trifft natürlich auch die Bauwirtschaft. Augenfälliges Beispiel sind Pressemeldungen der letzten Wochen über Baustopps bei Großprojekten aufgrund von Finanzierungsengpässen. Insbesondere der Wohnungsbau steckt in einer tiefen Krise. Jüngste Studien, unter anderem von Roland Berger, gehen bis mindestens 2025 von einer Rezession in der Bauwirtschaft aus. Real wird das Marktvolumen sinken. Der Rückgang sowohl in den Auftragseingängen als auch bei den Baugenehmigungen stützt diese Annahme. Aktuellen Prognosen zufolge wird erst ab 2026 wieder ein moderates Wachstum erwartet.

Allerdings lohnt ein genauer Blick auf die Zahlen, denn die Marktlage ist differenzierter als solche Meldungen auf den ersten Blick vermuten lassen. Unzweifelhaft ist der Wohnungsbau stark eingebrochen und der gewerbliche Hochbau steht unter Druck. Der Infrastrukturbau und hier insbesondere der Brückenbau zeigen jedoch weiterhin Wachstumspotenziale. In diesem Segment werden Neubaumaßnahmen ebenso wie Sanierungen nicht nur dringend benötigt, sondern auch realisiert. Die Bauwirtschaft ist in schwerem Fahrwasser, und sie verändert sich zugleich. Das stellt neue Anforderungen an alle Akteure.

Wir als Hünnebeck glauben, gut aufgestellt zu sein, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Schon in den letzten Jahren haben wir uns fokussiert: auf die Wachstumssegmente der Bauwirtschaft und auf die Themen, welche die Bauunternehmen besonders umtreiben, nämlich ein Mehr an Sicherheit und ein Mehr an Produktivität. In Zeiten hoher Kostensensitivität ist beides entscheidend für wirtschaftliches Bauen.

So rücken neben der Fürsorge für die am Bau beteiligten Arbeiter auch die Kosten immer stärker in den Fokus, die durch Arbeitsunfälle direkt und indirekt entstehen. Wir sehen einen hohen Bedarf an Systemen für Sicherheitstechnik und eine hohe Nachfrage nach Beratungsleistungen. In beiden Bereichen unterstützen wir Baufirmen seit Jahren sehr erfolgreich.

Sicherheit hat aber noch eine weitere Dimension. In volatilen Zeiten suchen Auftraggeber nach stabilen, ausfallsicheren Projektpartnern. Als Teil des BrandSafway Konzerns ist Hünnebeck ein solcher Partner, auch und gerade bei komplexen und langlaufenden Projekten.

Mehr Produktivität ist das zweite große Thema, das unsere Kunden nicht nur in Deutschland, sondern international umtreibt. Hünnebeck bietet diese den Baufirmen auf vielfältige Weise: Unsere Produkte und technischen Lösungen sind so flexibel einsetzbar, dass sie auch immer komplexere Bauvorhaben beschleunigen. Unser innovatives Traggerüstsystem ST 60 beispielsweise besteht aus nur sechs Grundkomponenten und ermöglicht so eine hohe Auslastung. Es kann extrem schnell aufgebaut werden; neben der stehenden ist auch eine liegende Vormontage und das Aufrichten und Umsetzen mit dem Kran möglich.

Ein weiteres Beispiel sind unsere Wandschalungssysteme, die wahlweise mit einseitigem oder zweiseitigem Anker bedient werden können. Auch hier gilt die Devise: Schnelligkeit und Flexibilität für mehr Produktivität! Mit dem Kundenportal myHuennebeck.com, welches in Deutschland und in Europa seit vielen Jahren gut etabliert ist und auch außerhalb Europas zunehmend zum Einsatz kommt, setzen wir diesen Grundsatz konsequent auch digital fort. Zur Produktivität trägt weiterhin eine transparente und partnerschaftliche Kommunikation bei. Unser Anspruch ist es, die Anforderungen der Kunden sehr frühzeitig und im Detail zu verstehen, die für sie optimale technische Lösung zu entwickeln und die Projekte vollumfänglich von Beginn bis Abschluss zu betreuen.

In Zeiten des Fachkräftemangels ist dies nicht unbedingt einfach. Als Teil des BrandSafway Konzerns haben wir die Möglichkeit, mit vielen spezialisierten Ingenieuren und Technikern in Deutschland zu arbeiten. Zusätzlich arbeiten unsere Teams auch mit Kollegen in internationalen "Hubs" zusammen.

Ein großer Vorteil, um Wissen zu spezialisierten Anwendungen zu teilen und global verfügbar zu machen! Was wir darüber hinaus im Verbund mit BrandSafway Schwestergesellschaften anbieten können, sind Montageleistungen, zum Beispiel von Traggerüstsystemen. Somit helfen wir dabei, personelle Engpässe bei unseren Kunden zu überbrücken.

Im Angesicht eines für alle Akteure der Bauwirtschaft unzweifelhaft herausfordernden Jahres 2024 sehen wir also Licht an verschiedenen Stellen. Und wir vertrauen auf die Stärke der Bauwirtschaft, die zu Deutschlands Schlüsselindustrien zählt. Schon immer war sie – und damit auch die Schalungsindustrie – starken Schwankungen unterworfen. Sie hat die Fähigkeit bewiesen, unter sich ändernden Marktbedingungen zu bestehen und neue Chancen zu nutzen, die etwa der Umbau unserer Gesellschaft hin zu mehr Klimaneutralität und zu einer besseren Infrastruktur mit sich bringen.

Bestärkt werden wir in unserer Zuversicht durch interessante Großprojekte, die auch und jetzt starten und von denen wir mehrere in diesem Jahr für unsere Kunden realisieren dürfen.

Dazu gehören Brückenbauprojekte ebenso wie der Bau einer Chip-Fabrik.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Kunden bedanken, die uns in 2023 erneut ihr Vertrauen geschenkt haben. Bei unseren langjährigen Lieferanten, mit denen wir auch in volatilen Zeiten gemeinsam Dinge voranbringen können. Und bei dem gesamten Hünnebeck Team, das jeden Tag vor Ort das Beste gibt, um Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen.