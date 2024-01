Foto: Volvo CE

Seit anderthalb Jahren habe ich die kommerzielle Verantwortung für unseren strategisch wichtigen Markt Deutschland übernommen und für mich und Volvo Construction Equipment ist Deutschland einer der stärksten Märkte und wird es auch bleiben. 2023 war für uns ein überdurchschnittlich gutes Jahr, wir kommen jedoch von einer überhitzten Marktsituation beziehungsweise einem sehr hohen Niveau allmählich zurück in normale Verhältnisse.

Nicht nur die Wirtschaftslage, sondern auch die Marktbedingungen haben sich geändert und unsere Kunden stehen vor neuen Herausforderungen. Effizienz und Nachhaltigkeit sind große Themen die wir gemeinsam mit unseren Händlern angehen müssen und das strategische Ziel von Volvo CE, die Digitalisierung weiter voran zu bringen, wird uns hierbei unterstützen.

Auf der Steinexpo haben wir das Serviceprogramm Volvo Site Solutions präsentiert, das unseren Kunden den Weg zu einem geringeren CO2-Fußabdruck und mehr Produktivität aufzeigt. Beispiele hierzu sind unter anderem der Ortungsdienst Connected Map oder das Verlade-Assistenzsystem Connected Load out. Dass wir damit am Puls der Zeit liegen, wird durch die Rückmeldungen klar belegt: Unsere Kunden fragen die digitalen Lösungen in zunehmendem Umfang nach.

Die Transformation ist für alle Marktteilnehmer in vollem Gange, und wir müssen JETZT agieren. Die gesamte Volvo-Gruppe sieht sich hier in einer Vorreiterrolle, um die Nachhaltigkeitsziele des Pariser Abkommens umzusetzen. Wenn man sich anschaut, wie viele Unternehmen sich bereits zu den wissenschaftsbasierten Zielen(Science-Based Targets) bekannt haben, sieht man auch den Bedarf, sich gegenseitig zu unterstützen. Und wir sind auf diesem Weg nicht allein!

Nicht nur wir als Hersteller, sondern auch eine große und ständig wachsende Zahl unserer Kunden strebt dieselben Klimaziele an. Nur gemeinsam können wir die notwendigen Veränderungen für einen nachhaltigen Wandel konsequent vorantreiben. Hierbei helfen uns auch strategische Partnerschaften, die zu unserer neuen Führungsstrategie gehören. In diesem Zusammenhang markieren die jüngsten Kooperationen mit CRH und Heidelberg Materials wichtige Bausteine für unsere Zukunft. Zusammen arbeiten wir an der Dekarbonisierung der Bauindustrie, denn der Klimawandel drängt auf allen Ebenen – Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – zur Eile.

Ein wichtiger Baustein ist die Elektromobilität, gerade auch in Deutschland. Das Kundenfeedback für unsere bereits verfügbaren elektrischen Baumaschinen ist durchweg positiv und die jüngsten Vorstellungen des Baggers EC230 Electric und des Radladers L120H Electric Conversion zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit dem passenden mobilen Energiespeicher bieten wir auch ein praxisgerechtes Ladesystem für den täglichen Einsatz an.

Ein konkretes Beispiel für die zuvor angesprochene, gegenseitige Unterstützung: Im Bestreben, einen einheitlichen Industriestandard für Ladelösungen elektrischer Kompaktmaschinen zu verwirklichen, hat Volvo CE sein eigenes, markenunabhängiges Softwareprotokoll für seine 48-Volt-Gleichstromladegeräte veröffentlicht. Wir sehen außerdem dringenden Bedarf in Städten und Kommunen, denn auch diese sind Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit und Elektromobilität. Sie fragen bei ihren Projekten gezielt nach alternativen Lösungen. Bereits neun deutsche Städte haben sich der EU-Mission für klimaneutrale und intelligente Städte bis 2030 angeschlossen. Schlussendlich sind wir auf diese politische Unterstützung angewiesen, denn auch wenn die Technologien bereits funktionieren, müssen parallel dazu die Infrastrukturen für Elektromobilität oder Wasserstoff vorhanden sein.

Apropos Wasserstoff: Wir sehen uns in der Volvo-Gruppe, also auch bei Lkw und Industriemotoren, mit unserer breiten Entwicklungsarbeit in den unterschiedlichen Technologien in der Vorreiterrolle. Als schon seriennahes Beispiel haben wir auf der Steinexpo unseren ersten Wasserstoff-Brennstoffzellen Dumper HX04 präsentiert. Um einen Beitrag zu einer emissionsfreien Zukunft zu leisten, wird es bei Volvo CE generell eine stetige Verlagerung hin zu Batterieelektrischen und Brennstoffzellenelektrischen Antrieben sowie alternativen Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren geben.

Auch wenn in der langfristigen Perspektive neue Technologien naturgemäß im Vordergrund stehen liefert der Blick ins Detail der 2024 kommenden Produkte ein nicht zu unterschätzendes Potential. Mit stetiger Weiterentwicklung, seien es Neuerungen an der Hydraulik oder anderer Komponenten, machen wir unsere bestehenden Maschinen kontinuierlich effizienter und produktiver – gepaart mit digitalen Services lässt sich auch kurzfristig sehr viel erreichen.