Foto: Peri Deutschland

Wir stehen in Deutschland vor einem weiteren schwierigen Jahr. Nach Jahren stetigen Aufschwungs, befeuert durch historisch niedrige Zinsen, sehen wir nun insbesondere im Wohnungsbau einen schwächeren Markt. Die Ursachen sind gestiegene Zinsen und hohe Baukosten. Erschwerend hierzu leiden Investoren und die Wirtschaft unter einer ungünstigen Stimmung, die Investitionen und Aufbruch verhindert. Diese Entwicklung belastet nicht nur den Mittelstand und Handwerksbetriebe, sondern die gesamte Branche. Für 2024 erwarten wir daher weiterhin eine herausfordernde Lage, besonders im Wohnungsbau. Wir hoffen aber auf eine Erholung im zweiten Halbjahr, spätestens jedoch in 2025.

Neben den aktuellen Herausforderungen im Wohnungsbau gibt es aber auch Bereiche mit teils sehr guten Perspektiven. Zum Beispiel im Bereich des Infrastruktur- und Verkehrswegebaus, aber auch in der Industrie und der Sanierung. Der Bedarf an Neubauprojekten wie Brücken sowie der Modernisierung von Bahninfrastrukturen wird in den kommenden Jahren einen wesentlichen Fokus für uns darstellen. Wir haben in diesen Geschäftsbereichen viel Erfahrung und in den letzten Jahren in qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert und ein effizientes Produktsortiment entwickelt.

Jetzt sind wir bereit in diesem Marktsegment ordentlich zu wachsen.

Eine weitere entscheidende Entwicklung, die wir aufmerksam verfolgen, ist die fortschreitende Digitalisierung im Bauwesen. Dieser Wandel verändert nicht nur die Prozesse des Bauens, sondern erhöht auch den Stellenwert von Planung und Steuerung. Unsere Prognose sieht eine verstärkte Ausrichtung auf digitale Lösungen vor. Die digitale Transformation wird in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. In diesem Kontext haben wir frühzeitig reagiert und bieten über das Online-Portal myPERI rund um die Uhr Informationen zu Projekten und Produkten. Die weitere Integration von Sensorik zur Messung von Betondruck und Reifegrad ist ein weiterer Schritt in die digitale Zukunft, die wir 2024 aktiv vorantreiben.

Zusammengefasst kann man festhalten, dass das Jahr 2024 viel Veränderung bringt aber auch einige gute Chancen. Peri Deutschland ist breit aufgestellt, um sich erfolgreich in einem anspruchsvollen Marktumfeld zu behaupten. Wir werden weiterhin intensiv an unserer Kundenorientierung arbeiten und setzen auf anwenderfreundliche Lösungen, die ihre Wirtschaftlichkeit auf der Baustelle beweisen.