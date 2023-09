"Spielplätze oder Parkbänke in der prallen Sonne werden der Vergangenheit angehören müssen", sagte Geywitz nach einer Mitteilung in Berlin. Zuvor war die SPD-Politikerin mit Vertreterinnen und Vertretern deutscher Kommunen zusammengetroffen, um über den Hitzeschutz zu sprechen. "Auf die Kommunen kommt eine große Aufgabe zu, die planerisch und finanziell herausfordernd wird", sagte Geywitz. Mit einer Novelle des Baugesetzbuches sollten sie unterstützt werden. Viele Kommunen nutzten bereits Ideen, um versiegelte Flächen wieder stärker zu begrünen. "Zugleich wird es von zunehmender Bedeutung, Wasser in der Stadt zu speichern, um in Zeiten von Trockenheit das urbane Grün besser zu versorgen, aber auch um den Kühleffekt zu nutzen." Derzeit erarbeite das Bauministerium eine Strategie zum Hitzeschutz in der Stadtentwicklung. Dies sei "eine wesentliche Aufgabe der Stadtentwicklung der kommenden Jahre".

