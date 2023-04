Der Baustoff-Kiosk kann für den Verkauf von Beton und beliebigen Baustoffen eingesetzt werden: Der Betreiber legt Rollrasen, Bordsteine und Co. individuell im System an und verkauft die Produkte über das Selbstbedienungsterminal. Der Kunde bestellt kontaktlos und ohne lange Wartezeiten. Auch die Bezahlung erfolgt digital. Der Baustoff-Kiosk kann autark genutzt werden oder in Kombination mit der Betontankstelle sowie dem Schüttgutautomaten von Beton2Go. Bei bereits installierten Anlagen lässt sich die Lösung laut Beton2Go problemlos nachrüsten.

Auch die Anbindung eines Webshops sei möglich. Nach der Erstinstallation eines Baustoff-Kiosks kann der Betreiber selbstständig Produkte anlegen, Preise ändern oder Kundendaten bearbeiten. Das Terminal ermöglicht eine zeitsparende, benutzerfreundliche und intuitive Auftragsabwicklung. "Durch den Fachkräftemangel haben viele Unternehmen in der Baubranche mit Personalengpässen zu kämpfen. An digitalen und automatisierten Lösungen führt in Zukunft daher kein Weg vorbei. Mit dem Selbstbedienungsterminal unterstützen wir die Betriebe und entlasten die Mitarbeiter im Tagesgeschäft", sagt Lukas Massfeller, Geschäftsführer von Beton2Go.

Als Traditionsbetrieb in dritter Generation startete das Unternehmen zunächst mit der Beförderung von Holz und Quarzit – 1970 kamen Betontransporte hinzu. 2001 wurde das erste eigene Betonmischwerk in Betrieb genommen, womit der Grundstein verschiedener Firmenausrichtungen in der Betonherstellung gelegt wurde. Interessierte können sich auf der BAU 2023 am Stand 111 in Halle A2 sowohl über den digitalen Baustoff-Kiosk als auch das gesamte Portfolio der Baustoffexperten informieren. Kompetente Fachpersonen stehen mit Rat und Tat zur Seite.