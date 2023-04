Zu sehen ist die Neuheit auf der RATL im Zusammenspiel mit der BMD-Containersiebanlage CS4 und dem containermobilen BMD-Backenbrecher vom Typ RA 700/7. Abb.: BMD Recycler

Heidelberg (ABZ). – Auf der diesjährigen RecyclingAKTIV, der Demonstrationsmesse für Entsorgung & Recycling sowie Straßen- und Tiefbau, präsentiert sich die Aufbereitungstechnik-Sparte der BMD-Baumaschinendienst GmbH & Co. KG (BMD) auf einem Gemeinschaftsstand mit ihrem Partner, der Schwab Gruppe. Über das bestehende Portfolio hinaus zeigt das BMD-Team eine Produktneuheit, die erstmals auf der Messe zu sehen sein wird.

Um dem Bedarf an der Produktion hochwertiger Splitte auch in kleineren Mengen gerecht zu werden, wurde in Zusammenarbeit mit den Produktionspartnern ein neuer Kegelbrecher entwickelt. Die kompakte, containermobile Hakenliftanlage hat ein Gewicht von 10 t, was BMD zufolge im Bereich der Kegelbrecher weltweit eine absolute Nische besetzt.

Uwe Pfeifer, Leiter der Aufbereitungstechnik, erklärt: "Zielgruppe für unsere neue Anlage sind klar die kleineren Unternehmen, für die ein Kegelbrecher, wie es sie derzeit auf dem Markt gibt, oft nicht wirtschaftlich zu betreiben ist. Um auch diesen Unternehmen die hochwertige Splitt-Herstellung zu ermöglichen, erweitern wir unseren Mietpark um den RESTA KK31. Wir freuen uns, die Anlage auf der Messe präsentieren zu dürfen und sind gespannt auf die Rückmeldungen unserer Kunden und Interessenten."

Der neue containermobile Kegelbrecher ist mit einem Dual-Power-Antrieb ausgestattet und erlaubt somit auch eine Einspeisung vom Stromnetz. Er kommt als zweite oder dritte Brechstufe zum Einsatz und ermöglicht durch einen relativ niedrigen Feinanteil ein qualitativ hochwertiges Endprodukt. Die Maschine ist mit zwei verschiedenen Brechwerkzeugen ausrüstbar, die in Grob und Fein unterteilt sind. Während die grobe Ausführung eine Einlassöffnung von 73 mm und eine Spalteinstellung von 6 bis 22 mm bietet, ist die feine Ausführung mit einer Einlassöffnung von 43 mm und einer Spalteinstellung von 4 bis 16 mm ausgestattet.

Die Spaltverstellung erfolgt hydraulisch. Je nach Ausführung, Einstellung und Aufgabegut ist eine Leistung von bis zu 35 t/h möglich, teilt der Hersteller mit. Zu sehen ist die Neuheit auf der RATL im Zusammenspiel mit der BMD-Containersiebanlage CS4 und dem containermobilen BMD-Backenbrecher vom Typ RA 700/7. Interessierte finden den Stand F424 auf dem Multifunktionsgelände.