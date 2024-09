Gestaltungsspielraum bieten neben den Farbtönen verschiedene Formate wie Rechteck oder Riegel sowie vielfältige Verlegemuster, etwa Läuferverband, Diagonalverband, Block- oder Fischgrät-Verband. Foto: Hagemeister

Das hochwertige Naturprodukt aus Ton punktet in der Beratung von Planern und Bauherrn durch seine natürliche Farbechtheit und besondere Langlebigkeit. Diese machen Pflasterklinker zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Lösung für zukunftsweisende Außenanlagen.

Ob früh in der Gesamtplanung oder erst in der finalen Phase eines Bauprojektes – welcher Bodenbelag für die Gestaltung der Außenanlagen zum Einsatz kommt, entscheidet auch seine Verfügbarkeit.

"Zuverlässigkeit in puncto Produktqualität und Lieferfähigkeit gehen bei uns Hand in Hand", sagt Johannes Beusker, Leiter Marketing und Produktmanagement. "Wir sind verlässlicher Servicepartner sowohl für den Baustoffhandel als auch für die ausführenden Fachkräfte. Unser Außendienst ist daher bestens aufgestellt, berät kompetent und ist jederzeit in der Lage, verbindliche Liefertermine zu nennen."

Das Klinkerwerk aus Nottuln ist bei vielen Handelskooperationen fest gelistet, weitere sind geplant. Unternehmen und Fachkräfte im Bereich GaLaBau können den Pflasterklinker auch direkt bei Hagemeister bestellen, wahlweise am Werk abholen oder ihn direkt auf die Baustelle geliefert bekommen – just-in-time, wenn er benötigt wird.

Die Farbtöne des Pflasterklinkers reichen vom sandigen Gelb-weiß Dänemarks, dem beinahe Schwarz-Rot Englands über das helle Rot der Backsteingotik im Ostseeraum bis hin zum dunkelrot-blaubunt glänzenden Klinker Frieslands. Durch dieses Spektrum lässt sich der charakterstarke Bodenbelag harmonisch auf die Gebäudefassade oder die Umgebung eines Bauprojektes abstimmen. Weiteren Gestaltungsspielraum bieten neben den Farbtönen verschiedene Formate wie Rechteck oder Riegel sowie vielfältige Verlegemuster, etwa Läuferverband, Diagonalverband, Block- oder Fischgrät-Verband. All diese Auswahloptionen bestimmen, wie eine Fläche wirkt. In der gestalterischen Beratung steht der Außendienst von Hagemeister Handel, Anwendern und Bauherrn unterstützend zur Seite.

Ihre Lebensdauer von mehr als 100 Jahren macht Pflasterklinker im Außenbereich zu einer äußerst nachhaltigen Lösung, wie sie heutzutage bildhaft auch als "enkelfähig" bezeichnet wird. Das wertige Produkt hält als Bodenbelag mühelos mehreren Generationen stand, weder Wetter noch Lichteinflüsse beeinträchtigen die Oberfläche. Zukunftsweisend ist auch die moderne Produktionstechnologie bei Hagemeister mit verringertem Energieaufwand und reduzierten CO2-Emissionen, erklärt das Unternehmen.