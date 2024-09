Die Firmen Gumtech und ResiGrass haben mit Resi-Systeme eine Kooperation gegründet, die nicht nur Bodenprobleme lösen, sondern Branchen verbinden soll, die bisher nicht viel miteinander zu tun hatten. Foto: Gum Tech

Nach wie vor haben die Endkunden aber das gleiche Problem. Wer installiert die Bodenlösungen und wie viel kostet die Installation, gerade wenn der Hersteller nicht aus dem Nachbardorf kommt? Althergebrachte Lösungen wie Fallschutzplatten aus Recyclinggummi verlieren auf dem Markt an Relevanz, weil sie in 90 % der Fälle falsch verlegt werden, auseinanderdriften und tellern. Gegossene Lösungen sind kompliziert in der Wartung und Fachunternehmen mit einem freien Terminplan schwer zu finden.

Die Firmen Gumtech und ResiGrass haben diese Probleme nach eignen Angaben erkannt und mit Resi-Systeme eine Kooperation gegründet, die nicht nur Bodenprobleme lösen soll, sondern Branchen verbindet, die bisher nicht viel miteinander zu tun hatten. Resi-Systeme übernimmt neben dem Unterbau für die Bodenlösungen auch die Fundamente beziehungsweise die Montage. Hier kann der Endkunde auf das Netzwerk von Resi-Systeme zurückgreifen und Spielplatzgeräte, Calisthenicsanlagen sowie Ballsportanlagen aus einer Hand beziehen. Ein weiteres Thema der Kooperation ist das Thema Nachhaltigkeit und Gesundheit, da die Verwendung von Gummi und Plastik als Bodenbelag traditionell Fragen zu den Grundmaterialien und ihrer Herkunft, so wie die meist mit Bewegung verbundenen Anwendungen aufwirft.

Als "SSF Green Choice" hat Resi-Systeme einen Verein ins Leben gerufen, der die nachhaltigkeitsrelevanten und gesundheitlichen Belange der Spielplatz-, Sport und Freizeitindustrie dokumentiert beziehungsweise Produktweiterentwicklungen und neue Bewegungskonzepte fördert. Der Verein soll unterschiedlichen Unternehmen die Möglichkeit geben sich auszutauschen und ihre Ideen über gemeinsame Referenzprojekte zu verwirklichen. Die Gründer von SSF Green Choice und große Teile des Resi-Systeme Teams können auf der GaLaBau in Nürnberg am Stand 505 in Halle 1 besucht werden.