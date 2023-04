Boris Breitenbach hat den Posten als Vertriebsleiter bei LUX-top übernommen. Er tritt die Nachfolge von Uwe Steinmetz an, der sich in den Ruhestand verabschiedet, dem Unternehmen jedoch im Bereich Schulungswesen erhalten bleibt. Breitenbach verantwortet bei LUX-top nun den Gesamtvertrieb auf dem deutschen und europäischen Markt. Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Hoesch Stahl AG (heute ThyssenKrupp AG) war Boris Breitenbach von 2000 bis 2022 unter anderem bei drei etablierten Herstellern von Absturzsicherungen auf dem deutschen und europäischen Markt tätig. Dort zeigte er sein Geschick und Talent bereits in verantwortungsvollen Positionen, als Leitung Arbeitsschutz, Niederlassungsleiter und auch schon als Vertriebsleiter.

