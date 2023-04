Durch eine neue Partnerschaft bietet bps seinen Kunden seit Juni 2021 weiteren Mehrwert: bps software und das Software-Start-up upmesh stellen eine App bereit, die – neben diversen Projektmanagement-Funktionen – eine unkomplizierte und gesetzeskonforme Zeiterfassung bietet – so lautet das Versprechen der beiden Unternehmen. Auch auf der diesjährigen BAU ist bps mit von der Partie und präsentiert seine Lösungen. Bereits 2019 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) beschlossen, dass eine EU-weite Pflicht zur Erfassung der Arbeitszeiten besteht. Diese muss gemäß des Urteils des Bundesarbeitsgerichts in Kürze auch von deutschen Unternehmen umgesetzt werden.



Hierbei erspart die App upmesh laut Hersteller eine unübersichtliche Zettelwirtschaft der Stundenzettel. Alles läuft digital und damit auch von überall – ob auf der Baustelle, im Büro oder im Homeoffice.

Wenige Klicks genügen den Verantwortlichen zufolge, um die erfassten Stunden an die Lohnbuchhaltung zu übermitteln. Zeiterfassung auf Projekte und Kostenstellen, Spesen- und Zulagenerfassung, eine monatliche Kontrolle über alle erfassten Zeiten, Fehllisten, Export der Daten an die Lohnbuchhaltung und bps bau, Abgleich der erfassten Zeiten mit den Soll-Zeiten aus dem Arbeitszeitmodell – all diese Funktionen werden gleichzeitig in einer App geboten.

Das schafft mehr Transparenz und sorgt für enorme Zeitersparnisse bei allen Beteiligten, versichert bps. Somit ermöglicht es upmesh, im gesamten Unternehmen flächendeckend ein einfaches System der Zeiterfassung umzusetzen, das den Anforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Interessierte finden bps auf der BAU an Stand 628 in Halle C5.