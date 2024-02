Brandschutz im Sonderbau

Maintal (ABZ). – Am 22. Februar findet online ein exklusives Seminar zum Thema Brandschutz im geregelten oder nicht geregelten Sonderbau statt. Bei der Erarbeitung eines Brandschutzkonzeptes für einen Sonderbau ist zu klären, wann für einen abweichenden Tatbestand eine förmliche Abweichungsentscheidung nach § 67 MBO notwendig wird und wann gemäß § 51 MBO eine Erleichterung zu gestatten ist. Zudem ist mit Abweichungen nach § 87a MBO in den Bundesländern verschieden umzugehen, was bei Fachplanern als auch bei Genehmigungsbehörden häufig zur Verunsicherung führt. Das Seminar widmet sich laut Veranstalter diesem Problemfeld anhand von Praxisbeispielen unterschiedlicher Sonderbauten (Neubau und Bestand). Außerdem soll diskutiert werden, inwieweit unter Einsatz von Ingenieurmethoden des Brandschutzes die Festlegung sinnvoller besonderer Anforderungen möglich ist. Interessierte können diese Gelegenheit nutzen, um ihr Fachwissen zu vertiefen und sich auf dem Markt als Experte zu positionieren. Die Plätze sind begrenzt, entsprechend ist eine zügige Anmeldung ist unter www.designsecurityforum.de erforderlich. Das Online-Seminar ist für die Zeit von 9 bis 16.30 Uhr geplant.