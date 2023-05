Die S104HLA bietet eine Arbeitsreichweite von 33 m und eine Arbeitshöhe von 104 m. Jalo&Jalo wählte einen ausfahrbaren Arbeitskorb mit einer sicheren Arbeitslast von 600 kg und einer maximalen Breite von 3,7 m. Auf dem Foto zu sehen: Sami Jalo. Foto: Bronto Skylift

Zurzeit sieht man im Unternehmen eine Vielzahl von Optionen für zukünftige Antriebssysteme – von Elektrizität über Wasserstoff bis hin zu Biogas. Als Hersteller möchte man nachhaltige Lösungen bereitstellen, die nicht nur durch die Übergangsphase führen, sondern diese auch für die Kunden vereinfachen.



"Nicht viele Unternehmen sind zu erheblichen Investitionen bereit, um vollelektrische Fahrgestelle für große Lkw-Aufbauten zu kaufen, da die Reichweiten ein Problem sind und der Markt auf eine gewisse Sicherheit bezüglich Alternativen und des möglichen Wiederverkaufswerts der elektrischen Lösungen in ein paar Jahren zu warten scheint. Dennoch möchten wir alle schon heute Emissionen reduzieren, um einen gesünderen Planeten zu schaffen. Wir sehen bereits viele Null-Emissions-Zonen in Stadtzentren, warum also nicht auch außerhalb von Städten emissionsfrei arbeiten, wenn dies möglich ist?", so Arne Denks, Product Manager, Bronto Skylift.

Das Unternehmen stellte auf der bauma das Konzept eines neuen Bronto-Hybrid-Pakets vor – eine einfache, kostengünstige Lösung, um große Lkw-Aufbauten hybrid zu machen. Damit könne auf jeder Baustelle, egal wie nah oder fern, im Innen- und im Außenbereich, emissions-, geräusch- und sorgenfrei gearbeitet werden. Das Bronto-Hybrid-Paket basiert auf Lithium-Technologie, die über ein erheblich besseres Gewicht-Energie-Verhältnis als herkömmliche Bleiakkus verfügt, heißt es von Unternehmensseite.

"Man könnte sagen, wir haben schon 2010 unsere erste Hybrid-Hubarbeitsbühne hergestellt, als wir eine maßgeschneiderte Lösung mit Bleiakkus an einen Kunden in Schweden auslieferten", erläutert Arne Denks, Product Manager, Bronto Skylift.

Anlässlich der bauma wurde das Bronto-Hybrid-Paket gemeinsam mit der Hebebühne für Stadtzentren, der beliebten Bronto S35EM, präsentiert. Alles was man an der Bronto S35EM möge, nur umweltfreundlicher. Mit dem Bronto-Hybrid-Paket laufe die S35EM auf einer normalen Baustelle den ganzen Arbeitstag. Nach einer Bewertung durch den Kundenstamm und eine mögliche gemeinsame Weiterentwicklung mit einigen von ihnen wird das Konzept auch auf andere Bronto-Modelle ausgeweitet, heißt es. Ziel sei es, das Bronto-Hybrid-Paket zukünftig als Nachrüstung bereitzustellen.

"Wir haben Produkte stets gemeinsam mit unserem Kundenstamm entwickelt und werden diesen Weg auch bei der Elektrifizierung verfolgen. Das Hybrid-Paket-Konzept ist in der Entwicklungsphase, und wir laden alle herzlich ein, es mit uns weiterzuentwickeln", sagt Roberto Quintero, Sales & Marketing Director, Bronto Skylift.

Die größte Hubarbeitsbühne am Stand von Bronto Skylift war die 104 m hohe Bronto S104HLA auf einem neuartigen Volvo-Fahrgestell, welches eine kompakte Konfiguration ermöglicht, die sich sowohl unter Baustellenbedingungen als auch im normalen Verkehr problemlos fahren lässt. Die S104HLA bietet eine Arbeitsreichweite von 33 m und eine Arbeitshöhe von 104 m. Jalo&Jalo wählte einen ausfahrbaren Arbeitskorb mit einer sicheren Arbeitslast von 600 kg und einer maximalen Breite von 3,7 m. Weitere Optionen sind unter anderem Hydraulik- und Wasseranschlüsse im Käfig und eine 400-Kilogramm-Korbwinde sowie hydraulisch betriebene X-track-Vorderachsen. Die bei der Messe ausgestellte S104HLA gehört der nordischen Verleihfirma Jalo & Jalo und wurde auf verschiedenen Baustellen getestet.

Die S70XR mit ihrer Arbeitshöhe von 70 m und der Transportlänge von 12 m ist für verschiedene Baustellen eine gute Wahl. Die auf der bauma ausgestellte S70XR war auf einem Scania aufgebaut und wurde während der Ausstellung offiziell ihrem neuen Eigentümer, der Schweizer Verleihfirma Maltech AG, übergeben. Die S70XR wird im Allgemeinen auf vier Achsen aufgebaut, mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 32 t. Maltech wollte den Arbeitsbereich jedoch vergrößern, sodass eine fünfte Achse und zusätzliches Gewicht hinzugefügt wurden. Dies ermöglicht im Vergleich zur normalen, leichteren Ausführung eine zusätzliche Reichweite von 6,4 m im hinteren Bereich. Die Optionen umfassen eine neue Art eines ausfahrbaren Korbs mit extra breitem Zugang und einer Tragfähigkeit von 600 kg. Bei ausgefahrenem Käfig kann das vordere Geländer zur Seite geschoben werden, was das Be- und Entladen von Personen, Geräten und Material vereinfacht. Für zusätzliche Sicherheit lässt sich der Ausleger nur bewegen, wenn das Geländer eingerastet ist. Zu den weiteren Optionen gehören zum Beispiel eine Korbdrehung von 2 x 220° und eine abnehmbare 200-Kilogramm-Korbwinde.

Ferner stellte das Unternehmen ein neues Kundenportal – Bronto One – vor. Dieses soll das alte Flottenverwaltungssystem Skyliftfleet ersetzen. Bronto One ist eine cloudbasierte Technologie und hat gegenüber anderen Systemen auf dem Markt ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Es verfügt über eine offene Schnittstelle zur Einbindung in andere Systeme, wie beispielsweise das kundeneigene ERP. Natürlich sind alle mit einem Modem ausgestatteten Hubarbeitsbühnen von Bronto voll mit Bronto One verbunden. Bronto One integriert Geräte und Ausstattung aller Hersteller, damit man einen Gesamtüberblick über seine Flotte hat. Darüber hinaus bietet Bronto One für eine bessere, umfassendere Flottenverwaltung Personalschulungsprotokolle, Material zum Selbstlernen und Zugriff auf ein Lösungszentrum mit Hunderten von Lösungen und Orientierungshilfen für verschiedene Situationen, teilt das Unternehmen mit.