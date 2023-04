Nürnberg (ABZ). – BRZ zeigt auf der BAU in München die neuesten Entwicklungen aus der True-Cloud-Plattform BRZ 365. Im Fokus steht den Verantwortlichen zufolge vor allem das optimierte Assistenzsystem, das die Baukalkulation mit künstlicher Intelligenz nicht nur beschleunigt, sondern auch die Qualität der Ergebnisse transparent macht.

Erfahrungswerte und Kalkulationsansätze aus dem Datenschatz bereits kalkulierter Projekte werden durch den KI-Assistenten analysiert und in neu zu kalkulierende Projekte übernommen. Die Unterstützung durch die KI kann in drei Stufen abgerufen werden: von Stufe 1 mit Empfehlung von Schwerpunktpositionen über Stufe 2 mit vorstrukturierten Positionen, Kalkulationsdetails und Langtextvergleichen bis hin zu Stufe 3 mit vollautomatischer Kalkulation aller Positionen.



Weiteres Highlight ist BRZ zufolge das cloud-basierte Nachunternehmer-Management. Digitale Workflows von der Erstellung der Ausschreibungen über die Verfolgung der eingegangenen beziehungsweise fehlenden Nachunternehmerangebote bis hin zur Vergabe – transparent dargestellt in einem Webportal – ermöglichen die zentrale Ausschreibung und Vergabe von Nachunternehmerleistungen.

Besonderes Augenmerk richteten die BRZ-Entwickler darauf, den bietenden Nachunternehmern eine niedrigschwellige Nutzung zu ermöglichen – ob nach GAEB oder mit freien Angeboten. Die ausschreibenden Baubetriebe erhalten dadurch bessere Übersicht bei geringerem Aufwand und einfacher Steuerung der Vergabe. Nach BRZ-Angaben ist das cloud-basierte NU-Management auch als Stand-alone-Lösung – zum Beispiel für Schlüsselfertigbau-Anbieter – interessant.

Ebenfalls neu: Das modellbasierte Arbeiten wird mit neuen Funktionen BIM Pro in das Cloud-Anwendungspaket BRZ 365 Bautechnik integriert und die Methode BIM damit speziell für die Anforderungen bauausführender Unternehmen nutzbar gemacht. BRZ-Geschäftsführer Ralf-Peter Oepen betont: "Bemerkenswert ist die BIM-Performance in der Cloud-Plattform BRZ 365. Selbst umfassende Modelle werden aufgrund intelligenter Cloud-Technologie online flüssig abgebildet." Unter anderem kann die komplette Mengenermittlung sowohl für Hochbau als auch für Tiefbauprojekte durchgehend im Modell erfolgen.

Datenfluss optimiert

Durch die neue Kooperation mit MTS Schrode AG in der BRZ-Sparte BIM im Tiefbau kann der Datenfluss von der Baustelle bis hin zur Abrechnung nun vollständig digitalisiert werden. Mit der MTS-3D-Maschinensteuerung können Anbaugeräte (zum Beispiel Baggerlöffel oder Anbauverdichter) via Satellit und Sensoren auch zur Erstellung und zur Übermittlung, beispielsweise exakter As-Built-Daten für die schnelle und genaue Abrechnung, eingesetzt werden. "Hier wird die seit Jahren etablierte Partnerschaft zwischen BRZ und isl-Kocher um einen weiteren Partner erweitert und der BIM-Prozess ohne Medienbruch umgesetzt", sagt Oepen.

BRZ 365 Finance bringt die kaufmännischen Prozesse des Baubetriebs in die Cloud und macht sie damit endgeräteunabhängig überall verfügbar. Ein wesentlicher Vorteil ist laut Oepen die "prozessorientierte, bau- und rollenbezogene Vorgehensweise innerhalb der Anwendung".

Ein weiterer Schwerpunkt am BRZ-Stand ist der Modern Workplace Bau. Das BRZ-Konzept mache deutlich, dass es "gerade bei der Digitalisierung im Bau von enormer Bedeutung ist, vorab die Prozesse genauer zu beleuchten und gegebenenfalls neu aufzusetzen, bevor IT-Werkzeuge zum Einsatz kommen", erläutert Oepen.

Ziele seien schlanke, entschlackte Abläufe und der konsequente Abschied von Altlasten und Altdaten. Mobiles Arbeiten an identischen Dokumenten, weniger Papier auf der Baustelle – Stichwort digitale Bauakte –, sowie die Zusammenarbeit von der Baustelle, aus dem Büro, von zuhause und von unterwegs, sind wichtige Erfolgsfaktoren, um den Herausforderungen wirksam zu begegnen", ist sich Oepen sicher.

"BRZ versteht sich als Organisationsspezialist und unterstützt die mittelständische Bauwirtschaft dabei, die Digitalisierung Schritt für Schritt voranzubringen. Dabei gelte es, nicht nur die Effizienz in digitalisierten Teilprozessen zu steigern. Vielmehr folgt BRZ dem Zielbild, den Baubetrieben durch die vollständige Integration baubetrieblicher und kaufmännischer Prozesse in den Modern Workplace Bau ergänzt durch Echtzeitwissen in jedem erforderlichen Detailgrad entscheidende Vorteile für mehr Effektivität zu sichern."

Die Baulohnabrechnung gilt aufgrund bauspezifischer Besonderheiten als eine der komplexesten Entgeltabrechnungen im deutschen Wirtschaftsgeschehen. Um den gesamten Prozess ohne Medienbruch von der mobilen Zeiterfassung bis hin zu den Lohn- und Gehaltsunterlagen durchgängig digital zu gestalten, wird die bewährte BRZ-Baulohnabrechnung inklusive der mobilen Zeiterfassung über Smartphone oder Tablet um ein digitales Mitarbeiterportal ergänzt. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Baubetrieben registrieren sich bei ihrem Arbeitgeber im firmenindividuellen Mitarbeiterportal und haben hier stets Zugriff auf sämtliche Gehaltsunterlagen und Bescheinigungen.

Service-Portfolio erweitert

Neben neuen Software-Anwendungen erweitert BRZ auch sein Service-Portfolio. Zu Baulohn-Outsourcing, dem BIM-Service der Modellerstellung als Dienstleistung, dem IT-Service und der Auslagerung des Rechnungs-wesens kommt nun Easy Device hinzu. Über alle Neuerungen können sich Besucherinnen und Besucher im Detail auf der Messe informieren. Sie finden BRZ auf der BAU in Halle C5 am Stand 411.