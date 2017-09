15.09.2017 - 15:01 Busbahnhof-Ausbau wird deutlich teurer

Berlin (dpa). – Der laufende Ausbau des Zentralen Omnibusbahnhofs in Berlin-Charlottenburg könnte doppelt so teurer werden wie zunächst geplant. Nach aktuellen Planungen beliefen sich die Kosten auf 29,9 Mio. Euro, teilte die Senatsverkehrsverwaltung am Dienstag mit. Beim ersten Spatenstich im vergangenen Sommer war das Land noch von 14,3 Mio. Euro ausgegangen. Weil immer mehr...