CAFM-Anbieter unterstützt Fachtagung

Saarbrücken (ABZ). – Der CAFM-Anbieter Archibus Solution Centers Germany hat seine Unterstützung für die 11. Bundesfachtagung Betreiberverantwortung am 24. und 25. April 2023 in Fulda erklärt. Das Unternehmen ist laut eigenen Angaben als Platin-Aussteller auf dem Kongress vertreten. Bei der Bundesfachtagung geht es um Gesetzesvorgaben, Normen und Richtlinien. In diesem Jahr stehen die Neufassung der GEFMA 190 sowie der Klimaschutz und die Nachhaltigkeit im FM im Mittelpunkt.

