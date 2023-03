Zwischen 53 Milliarden und 55 Milliarden Euro davon dürften aus dem Fahrzeuggeschäft kommen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll "deutlich" zulegen gegenüber dem Vorjahreswert von 4 Milliarden Euro. "Deutlich" heißt bei Daimler Truck um mindestens 15 Prozent. Finanzexperten am Aktienmarkt hatten mit 4,2 Milliarden Euro lediglich einen leichten Anstieg einkalkuliert. Im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienste gerechnet – soll die operative Marge bei 7,5 bis 9 Prozent liegen nach 7,7 Prozent im Vorjahr. Daimler geht von einer starken Entwicklung in den für das Unternehmen wichtigen Absatzmärkten aus. Den Absatz taxiert der Konzern weltweit auf 510.000 bis 530.000 Lkw und Busse und damit in etwa auf Vorjahresniveau von rund 520.000.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Unternehmen bestellen

Themen Newsletter Unternehmenszahlen bestellen