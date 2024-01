Daimler Truck steigert Absatz leicht

Leinfelden-Echterdingen (dpa). – Der Lkw-Bauer Daimler Truck hat im vergangenen Jahr trotz der schwierigen Wirtschaftslage mehr Fahrzeuge verkauft. Der Absatz stieg um 1 Prozent auf 526 053 Lastwagen und Busse, wie der Dax-Konzern jetzt mitteilte. Während der Konzern auf seinem größten und lukrativsten Markt in Nordamerika 4 Prozent mehr verkaufte, ging der Absatz bei der in Europa und Südamerika vertretenen Marke Mercedes-Benz um 5 Prozent zurück. In Asien verzeichneten die Schwaben ein Plus von 3 Prozent. In der vergleichsweise kleinen Bussparte setzte Daimler Truck 9 Prozent mehr Fahrzeuge ab. Vorstandschef Martin Daum bestätigte die Finanzprognosen für das abgelaufene Jahr. Geschäftszahlen legt das Unternehmen am 1. März vor. "Im Jahr 2023 haben wir unseren Absatz erneut gesteigert – trotz einer anhaltend schwierigen Versorgungslage, die einen noch höheren Absatz verhindert hat", sagte Daum. "Wir sind sehr zuversichtlich, unsere finanziellen Ambitionen für 2023 zu erreichen."