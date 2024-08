Das Eifler Familienunternehmen wolfcraft GmbH komplettiert mit Dr. Thomas Ardelt pünktlich zum 75-jährigen Bestehen das Managementboard. Dr. Ardelt verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Produktionsoptimierung und technische Kompetenz. Seine Fachkompetenz und Erfahrung aus über 20 Jahren in leitenden Positionen wird er in die Optimierung der Werke des Herstellers von Handwerkzeug und Elektrowerkzeugzubehör in Deutschland und Europa einbringen.