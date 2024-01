Köln (ABZ). – Die Digitalisierung ist ein Megatrend, der alle Bereiche unseres Lebens grundlegend beeinflusst und heute und in Zukunft weiter revolutionieren wird, wie die Messe München betont. Dieser Wandel ziehe sich durch alle Schlüsseltechnologien in der Wirtschaft. Ein wichtiger Akteur inmitten der digitalen Revolution ist die Bauwirtschaft. Der Wandel von analogen zu digitalen Prozessen bringt fast im Wochentakt neue Produkte und Dienstleistungen hervor. Häuser aus dem 3D-Drucker, Robotik auf der Baustelle, Künstliche Intelligenz (KI), Big Data und multifunktionale Plattformen oder interdisziplinäre Planungstools – vor wenigen Jahren noch leise Zukunftsmusik, sind sie längst Realität.



Messe digitalBAU



Auf der digitalBAU vom 20. bis 22. Februar 2024 in Köln sollen die Besucher erfahren, wo die Branche heute steht, welche digitalen Methoden bereits eingesetzt werden und welche Potenziale Technologien wie Big Data, Blockchain und Künstliche Intelligenz bieten.

Trotz des technologischen Fortschritts in der Branche, bleibt das Bauen in vielen Bereichen weiterhin ein komplexes Zusammenspiel vieler Fachdisziplinen mit zahlreichen Akteuren. Darüber hinaus ist die Baubranche stark fragmentiert. So lag 2022 der Anteil der Unternehmen im Bauhauptgewerbe in Deutschland mit weniger als 20 Beschäftigten bei 88 Prozent. Damit steht die Branche im Kontrast zum verarbeitenden Gewerbe, das über Jahrzehnte auf Serienproduktion optimiert wurde.

Fachkräftemangel

Gleichzeitig leidet die Branche unter dem Fachkräftemangel. Ein Weg, diesem Mangel zu begegnen, ist die konsequente Automatisierung des Bauprozesses. Damit lassen sich vor allem Standardabläufe digitalisieren und optimieren; ein gezielter Einsatz von Maschinen und Robotern minimiert zudem schwere körperliche Arbeit oder monotone, wiederkehrende Tätigkeiten. Durch solche Maßnahmen werden Bauberufe abwechslungsreicher, Baustellentätigkeiten weniger witterungsabhängig und für digital affine Menschen, die "Digital Natives", wächst ihre Attraktivität durch den Einsatz zeitgemäßer Technologien im großen Anwendungsmaßstab, draußen im Projektalltag.

Robotik im Bauwesen bietet ein enormes Potenzial zur Produktivitätssteigerung in der Bauwirtschaft. Roboter übernehmen bereits heute zahlreiche Aufgaben wie die Vorfertigung von Bauelementen, die Herstellung modularer Häuser, robotergestütztes Schweißen, Mauern, Bohren, Verputzen oder den präzisen 3D-Druck ganzer Stockwerke direkt auf der Baustelle. Hinzu kommt die wachsende Bedeutung der Künstlichen Intelligenz (KI). Sie bedeutet ein enormes Potenzial für die Baubranche und unterstützt die gesamte Wertschöpfungskette Bau.