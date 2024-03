München (ABZ). – Die Bergbau-Abteilung des Deutschen Museums in München vermittelt in einer eigenen Ausstellung auf einem Rundweg von etwa 500 m Länge die Gewinnung von Rohstoffen, von ihrer Förderung bis hin zu ihrer Veredelung. Rund drei Viertel davon sind als Anschauungsbergwerk ausgebaut, das eine realistische Bergwerksatmosphäre vermittelt.

Das Gewölbe des Bergwerks besteht aus einem Spritzwerk aus Beton. Foto: Vinzenz Bachmann Bau/Beton Schneide Technik – F. Wellnitz

Bergmännische Technik vor Ort gibt ein eindrucksvolles Bild der Verhältnisse unter Tage vom 16. Jahrhundert bis heute. Das Anschauungsbergwerk erstreckt sich über drei Sohlen (Stockwerke), die über Treppen und Stiegen miteinander verbunden sind.

Derzeit werden Teile des Schaubergwerks im Museum saniert. Diese stammen zu einem großen Teil aus den 1920er Jahren. Den Auftrag zum Rückbau erhielt die Vinzenz Bachmann Bau GmbH & Co. KG, laut eigener Aussage ein Spezialist für Altbausanierung und Denkmalpflege.

Ein Großteil der Gestaltungselemente des Bergwerks bestehen aus Holzlattengerüsten in Kombination mit einem Gips- und Kalkmörtelgemisch, wenig Armierung und teilweise integriertem Stoffgewebe. Der Ausbau dieser Elemente erfolgte durch die Firma Bachmann unter Einsatz von Trennschleifern, Säbelsägen und widiabesetzten Kettensägen.

Sorgfältig abtragen

Dahinter kam das sogenannte Spritzwerk zutage, das aus Beton besteht. Um auch diesen Teil sorgfältig abtragen zu können, setzte die Firma Bachmann auf die Unterstützung der Betonbohr- und -sägespezialisten Florian Wellnitz und Sebastian Schatz.

Mit Unterstützung der Restauratoren vor Ort und der ProDenkmal GmbH erarbeitete das gesamte Team gemeinsam eine Lösung, um auch das Spritzwerk sicher und wiederverwendbar zu zerteilen. Dabei wurde die gesamte Konstruktion per Laserscan in rund 100 Teilstücke mit jeweils circa 150 kg Gewicht aufgeteilt. Um grobe Verschmutzungen zu vermeiden, wurde zudem ein spritzfähiger Kautschuk aufgetragen. Anschließend starteten die Sägearbeiten Schritt für Schritt im vorgegebenen Raster.

Zum Einsatz kamen durch die Firma Wellnitz die Diamantkettensäge TK40, Diamanttrennsäge TS40, Diamantringsäge TR40, sämtlich von Weka, unter Verwendung von Trennscheibe und Ring von Hydro-Tec RIXX FT 28 Laser Top-Premium. Die Firma Schatz setzte auf die Husqvarna-Trennschleifer K 7000 und K 4000.

Alle Einzelteile waren nummeriert und dokumentiert. Sie wurden mithilfe von Kettenzügen und Hebern abgehoben und einzeln vorsichtig abtransportiert. Eine besondere Herausforderung sei es gewesen, die Beschädigungen am Spritzwerk so gering wie möglich zu halten. Auch sichtbare Bohrungen galt es zu vermeiden. Zudem war die Baustelle sehr uneben, sodass nur Handsägen eingesetzt werden konnten.

Teile gesäubert

Nach dem Ausbau folgten das Säubern der Teile durch Restauratoren vor Ort sowie die anschließende gut gepolsterte Lagerung auf Europaletten. Mittels des sorgsamen Ausbaus und der sicheren Lagerung wird nach den Sanierungs- arbeiten das Schaubergwerk seine alte Gestalt annehmen können. Die Sägearbeiten am Spritzwerk wurden in knapp sieben Tagen zur Zufriedenheit abgeschlossen, so die Beteiligten.

Die Vinzenz Bachmann Bau GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Schleching-Mettenham und ist laut eigener Aussage im bayerischen Alpen- und Voralpenland bis über München hinaus und in Richtung Niederbayern tätig. Ein Schwerpunkt sind Bau- beziehungsweise die Restaurierungsarbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden.

Florian Wellnitz ist seit knapp 18 Jahren in der BBS-Branche tätig, seit 2012 als eigenständiger Fachbetrieb "Beton Schneide Technik – F. Wellnitz" mit Sitz in Reit im Winkel. Das seit zwölf Jahren bestehende Einzelunternehmen "Schatz Kernbohren & Schneiden" von Sebastian Schatz hat seinen Sitz in Marquartstein.