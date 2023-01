Deutschland exportierte 2022 weniger Schrott

Im Berichtsmonat Oktober 2022 lagen die ausgeführten Mengen bei 636 200 Tonnen und im Vergleichsmonat 2021 bei 656 300 Tonnen. In die Länder der EU(27) führte Deutschland 541 500 Tonnen aus. Größter Abnehmer waren nach der aktuellen Statistik die Niederlande mit 136 420 Tonnen, gefolgt von Italien mit 130 440 Tonnen, wobei jedoch die Italiener die Einfuhrmengen gegenüber den beiden vorherigen Monaten deutlich gesteigert hatten. Im Zeitraum Januar bis Oktober sanken die eingeführten Mengen insgesamt um 13,1 Prozent auf 6,491 Millionen Tonnen und die in die Länder der EU ausgelieferten Mengen fielen um 16,5 Prozent auf 5,457 Millionen Tonnen. Die wichtigsten Abnehmer in Drittländer für deutsche Schrotte waren die Türkei, gefolgt von der Schweiz und Indien, so der Bundesverband.

