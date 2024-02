München (ABZ). – Nach 2020 und 2022 findet die digitalBAU – Fachmesse für digitale Lösungen in der Baubranche – zum dritten Mal in Köln statt. Vom 20. bis 22. Februar 2024 präsentieren mehr als 250 Aussteller ihre Produkte aus dem digitalen Planen, Bauen und Betreiben.

Den Ausstellungsbereich ergänzt ein umfangreiches Rahmenprogramm, bestehend aus Foren- und Konferenzprogramm, Innovation Parcours sowie Guided Tours. Projektleiterin Anja Gierstorfer zeigt sich kurz vor Messebeginn optimistisch: "Die digitalBAU profitiert von der enormen Innovationsgeschwindigkeit bei der Digitalisierung im Bauwesen. Wer sich über die Zukunft des Bauens informieren möchte, für den ist die digitalBAU 2024 ein absoluter Pflichttermin."

Zusätzlich zu den Lösungen und Produkten im Ausstellungsbereich haben Besucher die Möglichkeit, sich in den begleitenden Foren und der Conference detailliert über die digitale Zukunft der Bauwirtschaft zu informieren.

Zum Auftakt diskutiert unter anderem Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen die Frage "Wie bringen wir die Baukonjunktur wieder in Schwung?" Weitere Vorträge und Sessions, lauten unter anderem "Strategien zur Digitalisierung im Handwerk", "Die Rolle der Vorfertigung in Zeiten des Klimawandels", "Themenvormittag Mittelstand-Digital-Zentrum Bau" und "Digitale Werkzeuge für nachhaltiges und zirkuläres Bauen".

Noch mehr Möglichkeiten, Praxiswissen auf der digitalBAU zu erwerben, bieten die Guided Tours by World-Architects. Am 21. Februar 2024 gestalten die Architekten Carina Faustmann, Maximilian Jüngling und Ralf Wetzel zwei Touren durch die Hallen. Beim Innovation Parcours, der in Kooperation mit dem Mittelstand-Digital Zentrum Handerk umgesetzt wird, können Besucherinnen und Besucher digitale Werkzeuge an zehn thematischen Stationen live erleben.