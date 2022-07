Dr. Andreas Jung zeichnet seit Kurzem für das Marketing von Wavin in der DACH-Region verantwortlich.



Jung bringt langjährige und vielfältige Erfahrungen im Marketing Management und in der Bauzulieferindustrie mit, unter anderem in leitenden Marketing-Funktionen bei Villeroy & Boch, der Bautenfarben-Marke Sikkens (Akzo Nobel) und zuletzt als Head of Marketing Management THOMSIT (PCI) im Bereich von Bodenverlegesystemen.



Der neue Aufgabenbereich des gebürtigen Westfalen umfasst die Steuerung der Marke Wavin, das gesamte operative Marketing im deutschsprachigen Raum und die Weiterentwicklung sowie Zukunftsausrichtung aller On- und Offline-Marketing-Aktivitäten.

