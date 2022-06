Dr. Ralph Donath ist neuer Präsident des rbv. Er folgt auf Fritz Eckart Lang, der sich nach sechs Jahren nicht mehr zur Wahl stellte. Donath war zuvor bereits als Vizepräsident an der Leitung beteiligt. "Ich wünsche uns allen Glück auf und eine ruhige Hand angesichts der vielen Aufgaben, denen wir Leitungsbauer uns in den kommenden Monaten zu stellen haben", erklärte der neue rbv-Präsident in seiner Antrittsrede.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Personen bestellen

Themen Newsletter Zur Person bestellen