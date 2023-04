Unterschleissheim (ABZ). – Die Dywidag Gruppe als Besitzer des nach eigenen Angaben größten Portfolios an Lösungen für Betonkonstruktionen in Europa hat über den Markenwechsel von DY.CO zu DYWIDAG Concrete Technologies entschieden.

Das Unternehmen hat kürzlich eine strategische Analyse durchgeführt und ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass DY.CO und sein Portfolio an Lösungen für Betonkonstruktionen zukünftig Kernbestandteil des globalen DYWIDAG Gesamtgeschäfts sein werden. "Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ab Januar 2023 alle DY.CO Produkte Teil des Dywidag-Kerngeschäfts sein werden und unter dem Segment DYWIDAG Concrete Technologies gehandelt warden", sagt Hugh Pelham, Chief Executive Officer Dywidag.

"Es wurden beträchtliche Investitionen in neue Produktionsanlagen für DY.CO-Produkte in Polen getätigt, die nun abgeschlossen sind. Diese Investitionen werden zusammen mit der vollständigen Integration der DY.CO in DYWIDAG unsere kontinuierliche Arbeit in der Produktentwicklung vorantreiben, einen besseren Kundenservice ermöglichen und unsere Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen." DYWIDAG Concrete Technologies bietet ein breites Produktsortiment an. Das neue Branding wird im Laufe des nächsten Quartals eingeführt. Dywidag ist auf der BAU unter der Bezeichnung A2.321 vertreten.