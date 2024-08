Leinfelden-Echterdingen (ABZ). – Welche Anforderungen stellt die Antriebswende an einen Lkw-Großflottenbetreiber? Was lässt sich bereits heute umsetzen, und was bedeutet es, wenn nicht zehn oder 100 Lkw auf der Straße sind, sondern mehr als 1000? So wie das Unternehmensnetzwerk Große-Vehne (GV Trucknet).