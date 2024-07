Wörth am Rhein (ABZ). – Laut Angaben des Herstellers Mercedes-Trucks wird der speziell für den batterieelektrischen Fernverkehr konzipierte Mercedes-Benz eActros 600 über ein puristisches Design, klare Linien, aerodynamische Form und High-Tech-Features verfügen.

Hero-Fahrzeug in der eActros 600 Experience World in Wörth am Rhein. Foto: Mercedes-Benz-Trucks

Der Serienproduktionsstart ist für Ende 2024 geplant und läutet laut Mercedes-Benz Trucks in vielerlei Hinsicht eine neue Ära des Transportgewerbes ein. Diese Attribute kennzeichnen aber nach Hersteller-Angaben nicht nur das Fahrzeug selbst, sondern auch die eigens im Kundencenter Wörth errichtete eActros 600 Experience World. Hier können Kunden von Mercedes-Benz Trucks den vollelektrischen Lkw in den unterschiedlichsten medialen Formaten mit wichtigen Informationen rund um das Fahrzeug wie auch die damit verbundenen Services erleben.

Stina Fagerman, Leiterin Marketing, Vertrieb und Services, Mercedes-Benz Trucks: "Die moderne eActros 600 Experience World spiegelt schon rein visuell unseren Anspruch wider, mit innovativen Produkten und Services für eine nachhaltige Mobilität von morgen zu sorgen. Gleichzeitig präsentieren wir in unserem Pavillon den eActros 600 als Teil einer integrierten Lösung für den Einstieg in die E-Mobilität." Die in ihrer Bauweise ganz bewusst als Kontrapunkt zum Kundencenter Wörth gestaltete eActros 600 Experience World steht für die Mobilität der Zukunft und soll den Paradigmenwechsel von Diesel zu Strom darstellen: Organische Kurven, die Farbe Weiß und natürliche Materialien symbolisieren die Welt des lokal CO2-neutralen Straßengütertransports der unmittelbaren Zukunft.

Der freistehende, selbsttragende Pavillon zeichnet sich durch seine nachhaltige Holzbauweise aus und steht durch seine runde Formgebung schon rein äußerlich im Kontrast zum konventionell eher rechteckig gehaltenen Kundencenter. Die Rundungen der Wände im Pavillon gehen wie selbstverständlich ineinander über, auf sehr kompaktem Raum reihen sich im Innern gleich mehrere Themeninseln fließend aneinander.

Das gesamte Erscheinungsbild des mit Materialien wie etwa Holzfaserplatten, Edelstahl, Kautschuk oder Glas gestalteten Pavillons trägt zu einem aufgeräumten Erscheinungsbild bei und ist somit eine passende Umgebung für den neuen eActros 600, der unter anderem mit seinem Design neue Maßstäbe setzt.

Daneben umfasst die eActros 600 Experience World einen Bereich für Beratungen, einen temporären Workspace für Kunden sowie Platz für Sonderausstellungen. Die eActros 600 Experience World kann zu den regulären Öffnungszeiten des Kundencenters im Mercedes-Benz Werk Wörth besucht werden. Der Ausstellungsbereich ist dabei Teil eines umfangreichen Erlebnis-Kommunikations-Konzepts für die Kunden von Mercedes-Benz Trucks. Hierzu gehören für die kommenden 18 Monate auch ein Fahrerlebnis mit dem eActros 600 auf ausgewählten Routen im Südwesten für Kunden aus ganz Europa sowie Führungen durch den eTruck Charging Park und durch das weltgrößte Montagewerk von Mercedes-Benz Trucks in Wörth, teilte der Hersteller mit.