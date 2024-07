Markus Bandura (Vertriebsleiter, Zentral-Region, l.) und Sven Nielsen, Geschäftsführer BSI.

Genie hat kürzlich sechs seiner Händler – jeweils drei aus Europa und drei aus der Region Ost – mit seiner jährlichen Auszeichnung "Händler des Jahres 2023" prämiert. Mit diesem Preis würdigt Genie laut eigener Aussage Händler, die das Genie-Engagement für Premiumqualität und partnerschaftliche Zusammenarbeit verkörpern, indem sie ihren Kunden neben Maschinenvertrieb einen ungewöhnlich guten Full-Service und Ersatzteilversorgung bieten und dabei eng mit dem Genie-Team zur Erreichung der gemeinsamen Ziele zusammenarbeiten.

In Europa gingen die Preise als Händler des Jahres 2023 an: Gold-Gewinner – BSI GmbH (BSI), seit mehr als 25 Jahren Spezialist für Hebe- und Höhenzugangstechnik mit Sitz in Dortmund, hatte sich 2020 mit einem mehr als 10.000 m² großen Firmengelände, modernem Firmengebäude und Werkshalle mit Showroom maßgeblich vergrößert. Die Vermietflotte des Unternehmens besteht mittlerweile aus mehr als 500 Arbeitsbühnen und Teleskopstaplern. Das BSI-Team steht Genie zufolge seinen Kunden mit einem Komplettangebot aus Beratung, Einsatzplanung, Auslieferung, Schulungen, Ersatzteilversorgung und Serviceverträgen zur Seite. "Natürlich wollten wir letztes Jahr gewinnen, nachdem wir vorletztes Jahr Silber gewonnen hatten. Mit diesem klaren Ziel vor Augen haben wir uns auf die Kriterien konzentriert und zusammen mit dem Genie-Team konsequent gearbeitet, um Ergebnisse zu erzielen. Und wir sind sehr stolz darauf, gewonnen zu haben. Es motiviert nicht nur unser Team, sondern ist auch etwas, das wir in allen Medien gerne kommunizieren", erklärt Sven Nielsen, Geschäftsführer von BSI. "Unsere Zusammenarbeit mit Genie besteht bereits seit 15 Jahren. Wir verfolgen dieselben Ziele, denn 'Quality By Design' wird bei uns großgeschrieben. Wir sind immer persönlich und zeitnah für unsere Kunden da."

Nielsen fügt hinzu: "Mit der Erweiterung unseres Firmengeländes haben wir unsere Erfolgsstrategie, dem Kunden auch teils kurzfristig eine größtmögliche Bandbreite an qualitativ hochwertigen Maschinen und Service zu bieten, konsequent weiter umgesetzt. Seit mehr als 25 Jahren legen wir großen Wert auf eine starke Kundenorientierung, und jetzt freuen wir uns auf die nächsten 25 Jahre zusammen mit Genie – und darauf, 2024 wieder zu gewinnen."

Silber-Gewinner – HDW Nederland, ein Unternehmen mit Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien und Polen sowie Handelsvertretungen in 16 Ländern, das Kunden in ganz Europa und in weiteren Regionen weltweit mit Maschinen beliefert. Vertriebsleiter Remko Jonkergouw sagt dazu: "Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit Genie, die vor fast drei Jahrzehnten begann. Der Gewinn des Händlerwettbewerbs ist natürlich nicht alleiniges Ziel. Unser Hauptziel ist und bleibt die Zufriedenheit unserer Kunden. Wir setzen alles daran, unsere Kunden davon zu überzeugen, sich für Genie und nicht für den Wettbewerb zu entscheiden. Wenn wir dabei auch zu den Gewinnern des Händlerwettbewerbs zählen, ist das die Krönung des Ganzen."

Markus Bandura (Vertriebsleiter, Zentral-Region, l.) und Andreas Konstantin (Eigentümer ATG). Fotos: Genie

Bronze-Gewinner – ATG Lift GmbH, mit Hauptsitz im schwäbischen Bietigheim-Bissingen, ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Handels- und Serviceunternehmen, spezialisiert auf den Verkauf von Neu- und Gebrauchtmaschinen, den Kundendienst sowie den Ersatzteilvertrieb für Arbeitsbühnen, Teleskoplader und Geländestapler. "Die Zusammenarbeit mit den Genie-Kollegen in Bezug auf den Händlerwettbewerb war TOP! Gemeinsam haben wir versucht, die gesteckten Ziele – höchste Premiumqualität bei Bühnen und Service für unsere Kunden zu bieten – zu erreichen und durch interne Maßnahmen und verbesserte Arbeitsabläufe zu erfüllen", erklärt Andreas Konstantin, Eigentümer ATG. "Der Händlerwettbewerb ist natürlich toll für unser Image. Er führt aber auch dazu, dass wir unsere internen Strukturen überdenken und Prozesse optimieren. Ja, klar hatten wir das Ziel zu gewinnen. Leider hat es dieses Jahr 'nur' zu Platz 3 gereicht. Ziel für 2024 ist es, nach Spitzenleistungen zu streben, um Platz 1 zu erobern."

Für die Region Ost, bestehend aus West- und Südafrika, dem Nahen Osten, der Türkei, dem Fernen Osten und Indien, gingen die Auszeichnungen an: Gold-Gewinner – Galadari Trucks & Heavy Equipment (GTHE), mit Hauptsitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, und Tochtergesellschaft der Galadari Brothers Group. Seit dem 1. November 2020 ist das Unternehmen Vertragshändler für Genie-Gelenk- und Teleskoparbeitsbühnen sowie Scherenbühnen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Basierend auf seinem stetig wachsenden Genie-Gerätebestand bietet GTHE seinen Kunden einen vereinfachten und schnelleren Zugang zu Genie-Produkten, unterstützt durch einen starken Vertriebs- und Servicepartner, der in der Region einen ausgezeichneten Ruf genießt, betont der Hersteller. GTHE und Genie verbinde aber mehr als nur ihre starke Präsenz und ihr guter Ruf auf dem Markt. Sie teilen auch dieselben Werte, die ihren jeweiligen Erfolg begründen, heißt es seitens der Unternehmen. Diese Partnerschaft versetze beide Unternehmen in die Lage, Synergien zu nutzen, von denen die Kunden in einem Markt wie den Vereinigten Arabischen Emiraten merklich profitieren werden.

"Bei Galadari Trucks & Heavy Equipment (GTHE) streben wir stets danach, die Nummer eins zu sein", erklärt Divisional Sales Manager Mina Fayez. "Die reibungslose Kommunikation und konsequente Unterstützung durch das Genie-Team haben uns vergangenes Jahr unsere phänomenale Goldprämierung beschert. Erreicht haben wir dies mithilfe eines Kooperationsplans, den wir zusammen mit dem gesamten Genie- Team aus Vertrieb, Marketing, Service, Ersatzteile und anderen entwickelt haben. Dieser Plan basierte auf klaren Zielen und angestrebten Ergebnissen und nutzte zudem all unsere verfügbaren Ressourcen sowie Marketingkanäle."

Andries Schouten, COO von HDW/Mateco Holding, mit seiner Auszeichnung.

Silber-Gewinner – Maco Corporation (India) Pvt., Ltd., mit Hauptsitz im indischen Kolkata, zählt laut Genie zu den führenden Anbietern erstklassiger Industrieprodukte, hochmoderner technischer Ausrüstung und maßgeschneiderter Sonderlösungen. Das Unternehmen beliefert mehr als 1000 Unternehmen aus Schlüsselsektoren wie Stahl, Öl und Gas, Bergbau, Energie, Raffinerien, Schienenfahrzeuge, Antriebstechnik sowie Werkzeugmaschinen und Höhenzugangstechnik, darunter internationale Marktführer der jeweiligen Branche.

"Es ist immer motivierend, wenn die Leistungen unseres Teams anerkannt werden", betont Krishna Patel, AGM-Geschäftsbereichsleiter der Höhenzugangstechnik. "Abgesehen von der Einhaltung der Richtlinien und den Reports für den Händlerwettbewerb haben wir uns vielmehr darauf konzentriert, unsere Genie Kunden bestmöglich mit bewährten Abläufen und Prozessen zu unterstützen. Trotzdem macht uns der Gewinn der silbernen Auszeichnung sehr stolz, vor allem nachdem wir bereits im letzten Jahr Bronze gewonnen hatten. Der Preis motiviert unser Team, in unseren Aktivitäten immer das Beste zu geben – damit unsere Kunden von erstklassigen Serviceleistungen profitieren."

Bronze-Gewinner – Concord Access Solutions (ehemals Goscor Access Solutions) mit Hauptsitz in Midrand, Südafrika. Concord Access Solutions (CAS) betreibt eine Flotte von mehr als 1000 Maschinen der Höhenzugangstechnik mit Arbeitshöhen von 6 bis 57 m, geeignet für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche vieler Märkte. "Unser Markt ist hart umkämpft. Daher haben wir eng mit dem Genie-Team zusammengearbeitet, um die Maschinen zu wettbewerbsfähigen Preisen vorrätig zu haben. Das Ergebnis war ein ausgezeichnetes Verkaufsjahr, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Angesichts unserer großen Entfernung zu Produktionswerken und Distributionszentren war die kurzfristige Verfügbarkeit der Maschinen der Schlüssel zum Erfolg. Zu diesem Zweck lag unser Fokus darauf, verschiedene Genie Modelle vorrätig zu halten, um sie schneller als unsere Wettbewerber an unsere Kunden liefern zu können", erläutert Marcus Gartside, nationaler Vertriebsleiter bei Concord Access Solutions. "Eine Partnerschaft mit Genie und die Möglichkeit eines schnellen Informationsaustauschs sind unverzichtbar, um die Herausforderungen unserer Kunden zu verstehen, den Markt zu bedienen und kontinuierlich zu wachsen."