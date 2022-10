Die Falkon-HVAC-Produktfamilie umfasst verschiedene horizontale Verdampfervarianten. Foto: Eberspächer

Auf der bauma 2022 ist das umfassende Portfolio an Heiz- und Kühlsystemen für mehr Komfort und Sicherheit in elektrischen Baumaschinen in Halle 4, Stand 249 zu sehen.



Als Erweiterung des Portfolios an Heiz- und Kühlsystemen hat Eberspächer die Xellstor Energiemanagementsysteme entwickelt. Das modulare System trägt nach dessen Angaben der wachsenden Nachfrage nach einer höheren Unabhängigkeit von externen Stromquellen Rechnung, indem es autarke Lösungen für eine Vielzahl verschiedener Anwendungsfälle bietet. Mit der Eberspächer e-connected App habe der Nutzer den aktuellen Batteriestatus dabei jederzeit im Blick.

Neben dem positiven Nutzen für ein intelligentes Flottenmanagement sichere dieses Feature außerdem eine höhere Betriebsbereitschaft. Das Xellstor Portfolio stellt insbesondere dann die richtige Lösung für die autarke Stromversorgung dar, wenn Strom in mobilen Anwendungen benötigt wird oder Umweltvorschriften die Nutzung herkömmlicher kraftstoffbetriebener Generatoren reglementieren, erklärt das Unternehmen. Ob in Flottenservicemobilen oder Handwerkerfahrzeugen – immer mehr Fahrzeuge sind auf eine mobile, unabhängige Stromversorgung angewiesen, um flexibel Reparatur-, Bau- oder Wartungsarbeiten durchführen zu können.

Für den Einsatz in elektrischen Baumaschinen hat Eberspächer eigenen Angaben zufolge diverse neue Thermomanagement-Konzepte entwickelt. Auf der Messe in München wird eine fahrzeugspezifische Wärmepumpe ausgestellt, welche sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen geeignet ist. Ausgestattet mit einem externen Wärmetauscher und PTC-Elementen ermöglicht die Wärmepumpe maximalen Komfort und Sicherheit bei gleichzeitig effizientem Energieverbrauch der Fahrzeugbatterie. Alle Komponenten sind Bestandteil des Eberspächer Battery Thermal Management System (BTMS).

Die Lösung wurde für die speziellen Bedarfe elektrischer Fahrzeuge entwickelt und kombiniert Thermomanagement-Lösungen sowohl für die Fahrerkabine als auch die Antriebsbatterie, so das Unternehmen. Eberspächer bietet ein großes Spektrum elektrischer Thermomanagement-Produkte. Die Falkon HVAC Produktfamilie umfasst verschiedene horizontale Verdampfervarianten. Neben Varianten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gibt es zwei Ausführungen für elektrische Anwendungen: Die vollelektrische Variante EHVAC liefert 7,7 kW Kühl- und eine Heizleistung von 3 bis 6 kW, die Hybridversion EHHVAC (electric/hybrid HVAC) umfasst Wasserheizer, PTC-Elemente und Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hybrid- oder Elektroantrieb.

Damit wird der Innenraum entweder durch die PTC-Elemente und/oder durch das Wasser des Battery Thermal Managements beheizt. Die PTC-Elemente gewährleisten laut Hersteller eine sichere und leistungsstarke Heizleistung, während der systemimmanenter Selbstregelungseffekt vor Überhitzung schützt.

Neben der Falkon Produktfamilie bietet die VK9 Produktreihe die gleiche Flexibilität für den vertikalen Einbau. Ausgestattet mit einer leistungsstarken Heiz- und Kühlleistung versorgen die angebotenen Varianten das Fahrerhaus mit angenehmen Temperaturen. Die elektrische VK9 EHVAC Ausführung bietet eine Kühlleistung von 6,5 kW und PTC-Elemente für eine Heizleistung von 3 kW.

Neben elektrischen Lösungen stellt Eberspächer auch die kraftstoffbetriebene Luftheizung Airtronic aus. Mit der dritten Generation setzt Eberspächer nach eigenem Bekunden seine brennstoffbetriebene Luftheizungsfamilie neu auf und bringt sie über alle Leistungsklassen hinweg auf ein neues technisches Niveau. Über alle Leistungsklassen (2 bis 8 kW) vereint die Airtronic modernste Technologie mit bewährten Funktionen der Vorgängerversion. Brennstoffbetriebene Luftheizungen wie die Airtronic sind demzufolge die optimale Lösung, um für Wärme in der Kabine zu sorgen – auch bei ausgeschaltetem Motor zum Beispiel während Pausenzeiten. Ideal geeignet für den Einsatz in Baumaschinen ist die Airtronic S3 Economy. In der Diesel-Variante verfügt die Luftheizung über eine Spannung von 12 oder 24 V bei einer Heizleistung von 0,85 bis 2,2 kW. Als Benzinausführung liegt die Spannung bei 12 V, die Heizleistung bei 1 bis 2 kW.