Effektives Duo

Foto: Rototilt

Die Firma Rupert Seer Erdbau mit Sitz im österreichischen Hüttschlag vertraut bei der Stabilisierung eines Baches in St. Johann im Pongau auf den Hitachi-Kettenbagger ZX225, wie der Tiltrotator-Hersteller Rototilt berichtet. Ausgestattet ist er mit einem Sandwich aus Rototilt QuickChange MCQC70-55 und QC70-55 am Tiltrotator R6 für Bagger mit einem Betriebsgewicht bis zu 24 Tonnen. Die Kombination enthält weitere Komponenten und Produkte des schwedischen Herstellers, so etwa die neue 14-polige Elektrokupplung Q14, die sowohl mit Hydraulik als auch mit Elektronik automatisch verbunden werden kann, die Maschinensteuerung ICS-SL, die Sicherheitslösung SecureLock sowie verschiedene Löffel, Planierbalken, Verdichter und Hammer.