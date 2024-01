Trotz des schwächelnden konjunkturellen Ausblicks wollen wir unsere Pole-Position in der DACH-Region weiter verteidigen. Ein Beispiel hierfür ist die exklusive Vertriebspartnerschaft für die blaue Industrielinie von Kramer mit der Firma Kiesel Trade für die Umschlagindustrie. Die Vertriebspartnerschaft eröffnet uns einen breiten Zugang in die Umschlagindustrie. Die Kiesel Trade ist Spezialist in diesem Bereich und kann so ihren Kunden maßgeschneiderte Systemlösungen anbieten. Außerdem sehen wir für Kramer noch großes Potenzial in Benelux. Mit der Kemp Group haben wir einen starken Partner gefunden mit dem wir gemeinsam in 2024 den Markt weiter bearbeiten möchten.

Aufgrund des gestiegenen Kostendrucks bei unseren Kunden ist festzustellen, dass mehr Hebel nötig werden, um die Produktivität auf der Baustelle zu steigern. Hierzu gehören effiziente Maschinen, die kostengünstig in der Haltung sind und deutlich weniger Kraftstoff verbrauchen. Mit unseren neuen Modellen der 8er-Radlader-Serie gehen wir auf dieses Bedürfnis ein. Mit dem intelligenten Fahrantrieb kann der Fahrer die Maschine individuell auf seine Bedürfnisse und die entsprechende Anwendung anpassen und reduziert dabei seinen Kraftstoffverbrauch bis zu 12 Prozent. In Serie haben wir bei diesen Maschinen das vollhydraulische Schnellwechselsystem Smart Attach eingeführt.

Mit Smart Attach können Anbaugeräte mit hydraulischer Zusatzfunktion in Sekundenschnelle an- und abgekuppelt werden, ohne hierfür die Kabine verlassen zu müssen. Das spart Zeit und Geld. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle für uns und unsere Kunden. Nicht nur mit Elektroantrieb kann man mit Kramer den beiden Kramer-Modellen 1445e (Elektro-Teleskoplader) oder 5065e (Elektro-Radlader) CO2-Emissionen reduzieren. Ab 1. Januar 2024 werden alle aktuellen Diesel-Modelle ab Werk mit HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) betankt. Abhängig vom verwendeten HVO-Kraftstoff werden die Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus des Kraftstoffs um bis zu 90 Prozent im Vergleich zu fossilem Diesel reduziert.

Kramer ist ein wichtiges Standbein der Wacker Neuson Group in der europäischen Bauwirtschaft und im landwirtschaftlichen Bereich. Die Marke Kramer hat eine starke Identität innerhalb der Gruppe und konnte 2023 ihre Eigenständigkeit sowohl im Produkt- als auch im Vertriebsbereich weiter ausbauen. Kramer sieht sich als aktiven Lösungsanbieter. Mit dem Anspruch "easy to deal with" stehen wir unseren Partnern auf Augenhöhe zur Seite. Wir kennen unsere Herausforderungen für das Jahr 2024 und wir haben Vertrauen in die Märkte, wir haben Vertrauen in unsere Produkte, wir haben Vertrauen in unsere Händler.