Der Hüftgurt des modularen Gurtsystems STIHL ADVANCE X-Flex bietet Profis eine flexible Lösung für die ergonomische Arbeit mit verschiedenen Geräten im Garten- und Landschaftsbau oder das Verstauen des Werkzeugs beispielsweise im Forst. Foto: Stihl

Zentrales Element des in hohem Maße individualisierbaren Gurtsystems ist ein Hüftgurt, der sich je nach Anwendung mit einer Vielzahl von Taschen und Haltern anpassen und ergänzen lässt – zum Beispiel als leichter Werkzeuggurt für den Forst, als ergonomischer Tragegurt für Motorsensen und Freischneider oder als komfortabler Akku-Gurt für Arbeiten mit Geräten, die ihre Energie via Anschlussleitung über den AP-Adapter oder eine Buchse beziehen.

Dabei verteilen sich selbst höhere Gewichte gleichmäßig und komfortabel auf Hüfte und Schultern und die weiche Polsterung trägt zusätzlich zur Reduzierung der Belastung bei. Neben dem in drei Größen erhältlichen Hüftgurt gehören ein ebenfalls in drei Größen erhältlicher Gürtel, ein Schultergurt und ein Freischneider-Gurt zu dem flexiblen System. Hinzu kommt eine Vielzahl an Taschen und Haltern.

Diese lassen sich per innovativem und robustem Clip-System einfach, verliersicher und variabel an Gürtel, Hüft- oder Schultergurt befestigen und können je nach Bedarf miteinander kombiniert werden.

Das neue modulare Gurtsystem STIHL ADVANCE X-Flex zeichnet sich dank verschiedener Größenausführungen durch optimale Passform und hohen Tragekomfort aus und wurde bei der diesjährigen Fachmesse demopark von der Fachjury mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Die Komponenten des Systems sind sowohl einzeln als auch in vorkonfektionierten Sets für Anwendungen im Forst oder im Garten- und Landschaftsbau erhältlich, was individuelle Anpassungen erlaubt.