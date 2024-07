Das Gerüst wurde von außen um den Sprühturm herum gebaut. Foto: Gemeinhardt Service

Inzwischen produziert man dort pflanzenfaserbasierte Tablettier- und Hilfsstoffe für die Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie. Zur Befriedigung der seit Corona wieder verstärkten Nachfrage sowie einer Verkürzung der Lieferzeiten erweitert der Weltmarktführer seine Produktion um einen weiteren Sprühturm.

"Für diesen 20 Meter hohen und 9 Meter breiten Sprühturm, den ein dänisches Unternehmen für uns produziert hat, haben wir eigens eine 30 Meter hohe Halle errichten lassen. In diese Halle wird der Sprühturm, der in Einzelteilen angeliefert wurde, eingebaut", verrät Microcellulose-Leiter Produktion Technik Daniel Geißler. "Aufgrund der Empfehlung unseres eigentlichen Gerüstbauers Elsner aus Olbernhau haben wir Kontakt mit der Roßweiner Gemeinhardt Service GmbH aufgenommen, die als Spezialgerüstbauer auf eine deutschlandweite Expertise verweisen kann."

"Unsere Mitarbeiter haben sich gefreut, eine solche Anfrage in unserem regionalen Umkreis umsetzen zu dürfen", sagt Oberbauleiter Ingolf Stuber. Das Gerüst selbst wurde sowohl von außen um den Sprühturm herum gebaut also auch durch Öffnung am unteren Trichtermund in den Turm selbst hineingerüstet. Nach einer Aufbauzeit von rund 14 Tagen wird das Anfangsgerüst jetzt dem jeweiligen Bauabschnitt angepasst, sodass die Dänen ihre Arbeiten ohne Unterbrechungen durchführen sollen können. "Ein solches Gerüst zu bespielen, ist immer eine Herausforderung – aber dennoch einer, der wir uns immer wieder gerne stellen. Neben dem Wissen um den Aufbau unterstützt uns eine ausgefeilte Logistik in unserem Roßweiner Stammbetrieb, was dann wiederum unserem geprüften Kolonnenführer Jens Mann und seiner Kolonne zugutekommt.

Aufgrund des Aufmaßes wird eine Teileliste erstellt, die dann die Grundlage dafür ist, dass unserer Mitarbeiter sich in den bereits fertig gepackten Lkw setzen und direkt auf die Baustelle fahren können", so Stuber weiter. "Es ist schön, zu sehen, wie die Gemeinhardt-Kollegen ohne viel Aufhebens ihre Arbeit machen und uns damit helfen, unseren bereits dritten Sprühturm so schnell wie möglich in Betrieb nehmen zu können. Diese Empfehlung unseres eigentlichen Gerüstbau-Partners Elsner zeigt, dass man sich auch untereinander im Gerüstbau-Gewerbe versteht und miteinander arbeitet – zum Wohle von uns, dem Kunden", so Geißler. "Auch wenn wir deutschlandweit unterwegs sind, freuen wir uns immer wieder auf Aufträge aus Sachsen, denn wir konzentrieren uns auf den Spezialgerüstbau sowie auf 'Schutz in Perfektion'. Da oftmals keiner so richtig weiß, zu was wir alles in der Lage sind, sind wir dankbar für solche Empfehlungen. Und wenn der Kunde auch zufrieden ist und uns weiterempfiehlt, dann sind wir auf dem richtigen Weg", so Stuber abschließend.